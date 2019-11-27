MMA dövüşçüsü Cindy Dandois, eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı!

Kariyerinde UFC’de de mücadele eden horoz sıklet dövüşçüsü MMA sporcusu Cindy Dandois, eski sevgilisi tarafından Belçika’daki evinde darp edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre anahtarla saldırıya uğrayan 35 yaşındaki sporcunun burnu kırıldı ve yüzüne yedi dikiş atıldı. Saldırı sonucunda Dandois, Hollanda çıkacağı MMA mücadelesinde de dövüşemeyecek.

Profesyonel kariyerinde 15 galibiyet ve 5 mağlubiyet bulunan Dandois, Facebook sayfasında bir paylaşımda bulunurken “Güzel ve hızlı bir iyileşme süreci için dua ediyorum. Geri döneceğim” ifadelerini kullandı. Belçika’da Het Laatste Nieuws’a konuşan The Battlecat lakaplı dövüşçü, “Ayrılmayı ve arkadaş olarak kalmayı kaldıramadı” derken “Ayrılma sebebimiz kıskançlıktı. Beni sürekli tehdit ediyordu ancak tehditlerini çok da ciddiye almamıştım” dedi. Şikayetçi olmadı: ‘Hepimiz insanız, hepimiz hata yapıyoruz…’

Eski sevgilisinin kimliğini açık etmekten sakınan Dandois, şikayetçi olmayı düşünmediğini de ifade etti ve “Hepimiz insanız, hepimiz hata yapıyoruz. Umarım hatasının farkına varır ve kendini toparlar, hapse atılmasına gerek yok, beni yalnız bıraksın, yeter” dedi. Ünlü sporcu 15 Aralık’ta Yunanistan’da çıkacağı maça hazırlanacağının da altını çizerken “Bir köşeye geçip ağlayan olmayacağım. Şanslıyım ki hala buradayım” ifadelerini kullandı.

Dört çocuk annesi Dandois, MMA dövüşçüsü olması nedeniyle çok daha ciddi sonuçlar doğurabilecek bir saldırıdan kurtulmayı başardığını da ifade ederken “Ring dışında kavga etmeyi sevmiyorum. Sokak dövüşçüsü değilim. Eğer saldırıya uğrayacağınızı tahmin etmiyorsanız bunu tamamen engellemek de kolay olmuyor. Ancak elbette doğabilecek daha kötü bir sonucu engellemek için kendimi savundum” diye konuştu. ABD`li boksör Wilder, Muhammed Ali`nin rekorunu yakaladı ABD`li boksör Deontay Wilder, Kübalı Luis Ortiz`i 7. rauntta nakavt etti ve şampiyonluk unvanını 10. kez korudu. 34 yaşındaki Wilder, unvan koruma sayısında ABD`li efsane Muhammed Ali`yi yakaladı. İlgili Haberi Oku