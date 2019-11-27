UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve canlı skor takibi | Devler Ligi’nde heyecan dolu gece

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı 4 grupta 8 maçla devam ediyor. Saat 20.55’te başlayan iki maçta Zenit, konuğu Olympique Lyon’u 2-0 mağlup ederken, Chelsea ise deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Gece 23.00’te başlayan 6 maçla devam ediyor. İşte Devler Ligi’nde devam eden maçların canlı skor takibi ve toplu sonuçlar.

Genk 0-2 Salzburg

GOL: Daka 43′, Minamino 45′

Liverpool 0-1 Napoli

GOL: Mertens 21′

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Slavia Prag 1-1 Inter

GOL: Soucek 37′ (pen.) / Martinez 19′

Barcelona 2-0 B. Dortmund

GOL: Suarez 29′, Messi 33′

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Leipzig 0-2 Benfica

GOL: Pizzi 20′, Vinicius 59′

Lille 0-1 Ajax

GOL: Ziyech 2′

Valencia 2-2 Chelsea

GOLLER: Soler 40′, Wass 82′ / Kovacic 41′, Pulisic 50′

Zenit 2-0 O. Lyon

GOLLER: Dzyuba 42′, Ozdoev 84′

Liverpool Napoli canlı izle! İki güçlü ekip liderlik için sahada Liverpool Napoli maçı ile heyecan sürüyor. Şampiyonlar Ligi`nde 5. maçına çıkacak iki ekip E grubunun ilk iki sırasında yer alıyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Liverpool Napoli canlı izle bağlantısı bulunuyor. İlgili Haberi Oku