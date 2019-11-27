UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve canlı skor takibi | Devler Ligi’nde heyecan dolu gece

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı 4 grupta 8 maçla devam ediyor. Saat 20.55’te başlayan iki maçta Zenit, konuğu Olympique Lyon’u 2-0 mağlup ederken, Chelsea ise deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Gece 23.00’te başlayan 6 maçla devam ediyor. İşte Devler Ligi’nde devam eden maçların canlı skor takibi ve toplu sonuçlar.
Genk 0-2 Salzburg
GOL: Daka 43′, Minamino 45′
Liverpool 0-1 Napoli
GOL: Mertens 21′
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Slavia Prag 1-1 Inter
GOL: Soucek 37′ (pen.) / Martinez 19′
Barcelona 2-0 B. Dortmund
GOL: Suarez 29′, Messi 33′
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
Leipzig 0-2 Benfica
GOL: Pizzi 20′, Vinicius 59′
Lille 0-1 Ajax
GOL: Ziyech 2′
Valencia 2-2 Chelsea
GOLLER: Soler 40′, Wass 82′ / Kovacic 41′, Pulisic 50′
Zenit 2-0 O. Lyon
GOLLER: Dzyuba 42′, Ozdoev 84′