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UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve canlı skor takibi | Devler Ligi’nde heyecan dolu gece
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar ve canlı skor takibi | Devler Ligi’nde heyecan dolu gece

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması heyecanı gecenin dev maçları ile devam ediyor. Birbirinden heyecanlı karşılaşmaların canlı skor takibi ve toplu sonuçları SKOR'da...

27 Kasım 2019 22:58

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı 4 grupta 8 maçla devam ediyor. Saat 20.55’te başlayan iki maçta Zenit, konuğu Olympique Lyon’u 2-0 mağlup ederken, Chelsea ise deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Gece 23.00’te başlayan 6 maçla devam ediyor. İşte Devler Ligi’nde devam eden maçların canlı skor takibi ve toplu sonuçlar.

Genk 0-2 Salzburg

GOL: Daka 43′, Minamino 45′

Liverpool 0-1 Napoli

GOL: Mertens 21′

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Slavia Prag 1-1 Inter

GOL: Soucek 37′ (pen.) / Martinez 19′

Barcelona 2-0 B. Dortmund

GOL: Suarez 29′, Messi 33′

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ

Leipzig 0-2 Benfica

GOL: Pizzi 20′, Vinicius 59′

Lille 0-1 Ajax

GOL: Ziyech 2′

Valencia 2-2 Chelsea

GOLLER: Soler 40′, Wass 82′ / Kovacic 41′, Pulisic 50′

Zenit 2-0 O. Lyon

GOLLER: Dzyuba 42′, Ozdoev 84′

27 Kasım 2019 Liverpool Napoli canlı izle! İki güçlü ekip liderlik için sahada Liverpool Napoli maçı ile heyecan sürüyor. Şampiyonlar Ligi`nde 5. maçına çıkacak iki ekip E grubunun ilk iki sırasında yer alıyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Liverpool Napoli canlı izle bağlantısı bulunuyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:17 | 28 Kasım 2019
UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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