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UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta heyecanı
Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının sonuna doğru yaklaşılıyor... 3 temsilcimizin mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde Başakşehir, Roma karşısında gruptan çıkma yolunda avantaj arayacak. Beşiktaş ile Trabzonspor da ülke puanına katkı peşinde...

27 Kasım 2019 10:29

UEFA Avrupa Ligi gruplarında beşinci hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Beşinci haftada Medipol Başakşehir, J Grubu’nda İtalya’nın Roma, K Grubu’nda bulunan Beşiktaş da Slovakya’nın Slovan Bratislava ekibini ağırlayacak. İki müsabaka, TSİ 20.55’te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu’ndaki beşinci maçında sahasında İspanyol temsilcisi Getafe ile saat 18.50’de karşılaşacak.

Ligde beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18.50 Krasnodar (Rusya) – Basel (İsviçre)

18.50 Trabzonspor (Türkiye) – Getafe (İspanya)

18.50 Astana (Kazakistan) – Manchester United (İngiltere)

20.55 Feyenoord (Hollanda) – Rangers (İskoçya)

20.55 Young Boys (İsviçre) – Porto (Portekiz)

20.55 Ferencvaros (Macaristan) – Espanyol (İspanya)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) – Ludogorets (Bulgaristan)

20.55 Olexandriya (Ukrayna) – Wolfsburg (Almanya)

20.55 Saint-Etienne (Fransa) – Gent (Belçika)

20.55 Wolfsberger (Avusturya) – Borussia Mönchengladbach (Almanya)

20.55 Medipol Başakşehir (Türkiye) – Roma (İtalya)

20.55 Braga (Portekiz) – Wolverhampton (İngiltere)

20.55 Beşiktaş (Türkiye) – Slovan Bratislava (Slovakya)

20.55 AZ Alkmaar (Hollanda) – Partizan (Sırbistan)

23.00 Dudelange (Lüksemburg) – APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Sevilla (İspanya) – Karabağ (Azerbaycan)

23.00 Lugano (İsviçre) – Kopenhag (Danimarka)

23.00 Malmö (İsveç) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Rosenborg (Norveç) – LASK (Avusturya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) – PSV (Hollanda)

23.00 Lazio (İtalya) – Cluj (Romanya)

23.00 Celtic (İskoçya) – Rennes (Fransa)

23.00 Vitoria (Portekiz) – Standard Liege (Belçika)

23.00 Arsenal (İngiltere) – Eintracht Frankfurt (Almanya)

Son güncelleme 10:29 | 27 Kasım 2019
uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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