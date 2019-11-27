Trabzonspor Marşı Beste Yarışması’na başvuru yağdı!

Ortahisar Belediyesi’nin Trabzonspor Kulübü’yle ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması’na başvurular başladı.

Yarışma koordinatörü Saadettin Önsel, yarışma ile ilgili duyuruların yapılmasından sonra çok sayıda vatandaşın yarışmaya başvurmak için belediye ile irtibata geçtiğini ve şu ana kadar yarışmaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Yarışma için başvurular, 25 Kasım- 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi’nin Trabzon Tarih Müzesi’ne yapılabilecek. Yarışmanın finali 16 Ocak 2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18.00’da taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Finale kalan 6 eser, TRT Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek.

Yarışmaya katılan eserleri değerlendirecek jüri şu isimlerden oluşuyor:

Saadettin Önsel (Koordinatör), Mustafa Güler (TRT Trabzon Radyosu Yayın Şefi), Emine Yıldız (TRT Gençlik Korosu Şefi), Melek Özcan (Müzik öğretmeni), İhsan Eyüpoğlu (TRT Bölge Sanatçısı), Cevat Ocak (spor yazarı), Süleyman Atal (Trabzonspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Özlem Aydın (Trabzon Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi), Ali Kemal Denizci (Trabzonspor eski futbolcusu), Serdar Bali (Trabzonspor eski futbolcusu), Ulaş Özdemir (Trabzonspor Basın Koordinatörü), Mahir Pak (Büyükşehir Bando Takımı Şefi), Ömer Sağıroğlu (Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi), Nusret Onur (AK Parti Meclis Üyesi), Ömer Dayı (CHP Meclis Üyesi), Ayşe Kabadayı (MHP Meclis Üyesi), Berrin Erkuloğlu (İYİ Parti Meclis Üyesi).

Yarışmada birinciye 30.000 TL, ikinciye 15.000 TL ve üçüncüye de 10.000 TL para ödülü verilecek. Yarışmada dördüncü, beşinci ve 6 altıncı olanlara ise mansion ödülü olarak 2.000 TL verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, (0462) 231 90 58 numaralı telefondan bilgi alabilecek.