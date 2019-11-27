Trabzonspor Galatasaray maçına atanan Ali Palabıyık tepki çekti! İşte ortaya çıkan rakamlar…

ANALİZ ÜMİT GENÇ / Süper Lig’de 13. haftada oynanacak Trabzonspor Galatasaray derbisini Ali Palabıyık’ın yöneteceği açıklandı. Zirve yarışı için son derece önemli olan mücadele öncesi açıklanan Ali Palabıyık ismi tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada taraftarlar zorlu mücadeleye Ali Palabıyık’ın atanmasına büyük tepki gösterdi. İşte çok tartışılan o isim için ortaya çıkan çarpıcı rakamlar…

Bordo mavililer Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı son 9 mücadelede mağlubiyet görmedi. Bu maçlarda 4 beraberlik alan Trabzonspor 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ise Ali Palabıyık’ın yönettiği son 9 maçında sadece 1 kez mağlup oldu. 5 maçı galibiyetle tamamlayan sarı kırmızılılar 3 kez berabere kaldı. Ali Palabıyık’ın yönettiği tek Trabzonspor-Galatasaray maçı 14/15 sezonu 27. haftada oynandı ve bordo mavililer mücadeleyi 2-1 kazandı.

GALATASARAY’IN DERBİ GALİBİYETİ YOK

Sarı kırmızılılar Ali Palabıyık’ın yönettiği 3 derbi maçında da galip gelemedi. 2014/2015 sezonu 27. haftada Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray, 2016/2017 sezonu 5. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı kırmızılılar Ali Palabıyık’ın yönettiği son derbide ise geçen sezon 28. haftada Fenerbahçe ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ali Palabıyık Galatasaray’ın bu sezon iki maçını yönetti. Sarı kırmızılılar bu maçlarda Kasımpaşa’yı 1-0, Sivasspor’u 3-2 mağlup etti.

TRABZONSPOR’UN 8 BÜYÜK MAÇINI YÖNETTİ

Trabzonspor ise Ali Palabıyık’ın yönettiği 8 derbi maç oynadı. Bordo mavililer söz konusu mücadelelerde 3 galibiyet elde ederken 3 maçı da berabere tamamladı. Fırtına Palabıyık’ın yönetiminde 2 kez derbi kaybetti.

2014/2015 27.haftada Galatasaray’ı 2-1’le geçen Trabzonspor bir sonraki sezon Beşiktaş’ı 2. haftada deplasmanda aynı skorla yenmişti. Bordo mavililer seyircisi önünde 2016/2017 sezonu 16. haftada Fenerbahçe’ye 3-0, 27. haftada Beşiktaş’a 4-3 kaybetti. Aynı sezon deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi 2017/2018 sezonu 2. haftada yine Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçtan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Aynı sezon Trabzon’da oynanan maçta Fenerbahçe ile yine yenişemeyerek 1-1 berabere kalan bordo mavililer Ali Palabıyık ile son derbi galibiyetini Beşiktaş’a karşı bu sezon 6. haftada 4-1’lik skorla aldı. Ali Palabıyık Trabzonspor’un bu sezon iki maçını yönetti. Bordo mavililer bu maçlarda Beşiktaş’ı 4-1 yendi, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı.

ÜNAL KARAMAN’IN İSTANBUL SALTANATI

Süper Lig’de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor ve Galatasaray Medical Park Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman’ın derbi istatistikleri dikkat çekiyor.

Ünal Karaman yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor tecrübeli hocasıyla İstanbul ekiplerine karşı çıktığı 8 derbide sadece 1 kez kaybetti. Söz konusu maçlarda 4 galibiyet alan bordo mavililer 3 maçı ise berabere tamamladı. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor sadece geçen yılın 21. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1 kaybetti.

Taraftarları önünde 3 büyüklere karşı oynadığı 4 maçı da kazanan bordo mavililer geçen sezon Galatasaray’ı 4-0, ardından Fenerbahçe’yi 2-1, Beşiktaş’ı ise 2-1 ve 4-1’lik skorlarla geçerek ezeli rakiplerinden 12 puan aldı. Tecrübeli hocasıyla bileği bükülmeyen Trabzonspor bu maçlarda attığı 17 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. Galatasaray ile pazar günü seyircisi önünde karşılaşacak olan Fırtına galibiyet hanesine bir artı daha ekleyerek zirve yolunda avantajı yakalamak istiyor.