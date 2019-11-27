TFF 1. Lig’de 13. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma:
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu
30 Kasım Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Altınordu: Alper Çetin
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adanaspor-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
1 Aralık Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
14.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Turgut Doman
16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge
19.00 Altay-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: Yasin Kol