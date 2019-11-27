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TFF 1. Lig’de 13. hafta hakemleri açıklandı
TFF 1.Lig

TFF 1. Lig’de 13. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de haftanın maçlarında görev alacak hakemler açıklandı.

27 Kasım 2019 13:28

TFF 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

29 Kasım Cuma:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

30 Kasım Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu: Alper Çetin

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adanaspor-Bursaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: Ramazan Keleş

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor: Turgut Doman

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: Mert Güzenge

19.00 Altay-Eskişehirspor: Onur Özütoprak

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: Yasin Kol

Son güncelleme 13:28 | 27 Kasım 2019
tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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