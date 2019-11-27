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Stephen F. Austin, Duke’ü 85-83’le mağlup etti, 150 maçlık rekor son buldu!
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Stephen F. Austin, Duke’ü 85-83’le mağlup etti, 150 maçlık rekor son buldu!

NCAA'de Stephen F. Austin deplasmanda Duke'ü 85-83'lük skorla devirdi. Mavi Şeytanlar 19 sene, 150 maç sonra ilk kez kendi evinde Atlantic Coast Konferansı dışında bir takıma mağlup oldu.

SKOR DIŞ HABER 27 Kasım 2019 15:44

NCAA’de Stephen F. Austin deplasmanda Duke’ü 85-83 mağlup etti. Uzatmaya giden maçın 83-83 ile eşitlikle son saniyelere girilirken top kaybı yapan Duke, son saniyede potasında turnikeyi görünce maçtan mağlup ayrıldı.

Austin bu galibiyetle 19 sene ve 150 maçtır kimsenin yapamadığını başardı. Zira Duke kendi evinde Atlantic Coast Konferansı dışından hiçbir takıma 2000 senesinden beri, yani 150 maçtır, yenilmiyor.

Mavi Şeytanlar’ın koçu Mike Krzyzewski maçı kazanmayı haketmediklerini söyledi. Duke bu mağlubiyetle ulusal seviyedeki en uzun kaybetmeme serisini elinden kaçırırken rekor, 55 maçtır mağlup olmayan Hinkle Fieldhouse’a geçti.

Son güncelleme 15:49 | 27 Kasım 2019
Duke ncaa Stephen F. Austin
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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