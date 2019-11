Stephen F. Austin, Duke’ü 85-83’le mağlup etti, 150 maçlık rekor son buldu!

NCAA’de Stephen F. Austin deplasmanda Duke’ü 85-83 mağlup etti. Uzatmaya giden maçın 83-83 ile eşitlikle son saniyelere girilirken top kaybı yapan Duke, son saniyede potasında turnikeyi görünce maçtan mağlup ayrıldı.

NO. 1 DUKE FALLS TO STEPHEN F. AUSTIN IN A STUNNING ENDING pic.twitter.com/x6xsdesWkL

Austin bu galibiyetle 19 sene ve 150 maçtır kimsenin yapamadığını başardı. Zira Duke kendi evinde Atlantic Coast Konferansı dışından hiçbir takıma 2000 senesinden beri, yani 150 maçtır, yenilmiyor.

No. 1 Duke is headed to overtime against Stephen F. Austin.

The Blue Devils have won 150 straight non-conference home games, by far the longest active streak in D-I.

Duke’s last home loss to a non-conference opponent was against St. John’s on February 26, 2000. pic.twitter.com/iKGESaRxyg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 27, 2019