Stephen F. Austin, Duke’ü 85-83’le mağlup etti, 150 maçlık rekor son buldu!

NCAA’de Stephen F. Austin deplasmanda Duke’ü 85-83 mağlup etti. Uzatmaya giden maçın 83-83 ile eşitlikle son saniyelere girilirken top kaybı yapan Duke, son saniyede potasında turnikeyi görünce maçtan mağlup ayrıldı.

NO. 1 DUKE FALLS TO STEPHEN F. AUSTIN IN A STUNNING ENDING pic.twitter.com/x6xsdesWkL — SportsCenter (@SportsCenter) November 27, 2019

Austin bu galibiyetle 19 sene ve 150 maçtır kimsenin yapamadığını başardı. Zira Duke kendi evinde Atlantic Coast Konferansı dışından hiçbir takıma 2000 senesinden beri, yani 150 maçtır, yenilmiyor.

No. 1 Duke is headed to overtime against Stephen F. Austin. The Blue Devils have won 150 straight non-conference home games, by far the longest active streak in D-I. Duke’s last home loss to a non-conference opponent was against St. John’s on February 26, 2000. pic.twitter.com/iKGESaRxyg — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 27, 2019

Mavi Şeytanlar’ın koçu Mike Krzyzewski maçı kazanmayı haketmediklerini söyledi. Duke bu mağlubiyetle ulusal seviyedeki en uzun kaybetmeme serisini elinden kaçırırken rekor, 55 maçtır mağlup olmayan Hinkle Fieldhouse’a geçti.