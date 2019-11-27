Son dakikada yıkılmak

Maça presle başlamak…

Rakibe birinci bölgede nefes aldırmamak…

Adem’in tam usta santrforları andıran golü… Bu sezon Galatasaray'a ilaç gibi gelen Ömer…

Tam istediği gibi başladı Galatasaray, ilk 15 dakika Brugge'u sahadan sildi, ikinci golün gelmesi işten bile değildi. Kanat savunmaları Mata, Ricca ve forvetleri Dennis ve Diatta'ya karşı alınmış tedbirler Belçika takımının özellikle orta alana ağırlık koyma şansını ortadan kaldırdı. Fakat yüksek tempolu oyunu uzun süre oynayamazsınız, temponuzun düştüğü anlarda topa sahip olup, iyi pas yapmanız lazım.

Bu düşünce fazla gerçekleşemedi. Liverpool'un kalesini koruduğu dönemde uzaktan atılan şutlarda yediği gollerle taraftarına saç baş yolduran Mignolet'e şut girişimlerini aramalıydı Galatasaraylı oyuncular. Tabii ki Muslera'ya ayrı parantezimizi açmamız lazım ama futbolun uzatma dakikalarını unutmamak lazım.

Diatta’nın attığı sürpriz gol, golden sonra rakibin bir anda 9 kişi kalması, beni 2 dakika umutlandırdı ama zaman çok azdı. Belhanda ve Seri'nin ikinci yarıda biraz daha oyuna girmesi gerekiyordu. Girseler maç erken kopardı. Lemina iyi savaştı, Donk ve Marcao uzun süre sakin kalmayı başardılar ama yetmedi. Bu maçta galibiyet çok önemliydi. Çok ama çok yazık oldu.

Yazarın Diğer Yazıları