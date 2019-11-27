Son dakika | Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu

12 Dev Adam’ın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapıldı.
Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020’de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Elemeler sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılacak.
B Grubu’nda Çekya ve Uruguayla eşleşen A Milli Takımımız, 2020 Olimpiyatları’na gitmek için Yunanistan, Çin, Kanada, Çekya ve Uruguay’ı geçmeye çalışacak.
VICTORIA – KANADA
A GRUBU Yunanistan, Çin, Kanada
B GRUBU Çekya, Türkiye, Uruguay
BELGRAD – SIRBİSTAN
A GRUBU Dominik, Yeni Zelanda, Sırbistan
B GRUBU Porto Riko, İtalya, Senegal
KAUNAS – LİTVANYA
A GRUBU Litvanya, Kore, Venezuela
B GRUBU Polonya, Slovenya, Angola
SPLIT – HIRVATİSTAN
A GRUBU Almanya, Rusya, Meksika
B GRUBU Hırvatistan, Brezilya, Tunus