Son dakika | Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu

12 Dev Adam’ın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapıldı.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020’de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Elemeler sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılacak.

B Grubu’nda Çekya ve Uruguayla eşleşen A Milli Takımımız, 2020 Olimpiyatları’na gitmek için Yunanistan, Çin, Kanada, Çekya ve Uruguay’ı geçmeye çalışacak.

VICTORIA – KANADA

A GRUBU Yunanistan, Çin, Kanada

B GRUBU Çekya, Türkiye, Uruguay

BELGRAD – SIRBİSTAN

A GRUBU Dominik, Yeni Zelanda, Sırbistan

B GRUBU Porto Riko, İtalya, Senegal

KAUNAS – LİTVANYA

A GRUBU Litvanya, Kore, Venezuela

B GRUBU Polonya, Slovenya, Angola

SPLIT – HIRVATİSTAN

A GRUBU Almanya, Rusya, Meksika

B GRUBU Hırvatistan, Brezilya, Tunus