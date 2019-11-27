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Son dakika | Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu
Milli Takımlar

Son dakika | Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.

27 Kasım 2019 17:00

12 Dev Adam’ın da yer aldığı 16 ekibin katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapıldı.

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020’de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Elemeler sonunda gruplarını lider tamamlayan 4 takım, 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılacak.

B Grubu’nda Çekya ve Uruguayla eşleşen A Milli Takımımız, 2020 Olimpiyatları’na gitmek için Yunanistan, Çin, Kanada, Çekya ve Uruguay’ı geçmeye çalışacak.

VICTORIA – KANADA

A GRUBU Yunanistan, Çin, Kanada

B GRUBU Çekya, Türkiye, Uruguay

BELGRAD – SIRBİSTAN

A GRUBU Dominik, Yeni Zelanda, Sırbistan

B GRUBU Porto Riko, İtalya, Senegal

KAUNAS – LİTVANYA

A GRUBU Litvanya, Kore, Venezuela

B GRUBU Polonya, Slovenya, Angola

SPLIT – HIRVATİSTAN

A GRUBU Almanya, Rusya, Meksika

B GRUBU Hırvatistan, Brezilya, Tunus

Son güncelleme 17:19 | 27 Kasım 2019
a milli takım basketbol olimpiyat elemeleri tokyo türkiye
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