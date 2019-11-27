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Son dakika Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig

Son dakika Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika... Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Trabzonspor Galatasaray maçına Ali Palabıyık atandı.

27 Kasım 2019 12:11

Süper Lig’in 13. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en zorlu karşılaşması olarak görülen Trabzonspor-Galatasaray mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu…

Lider Sivasspor’un Kasımpaşa ile oynayacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Göztepe-Fenerbahçe mücadelesinde Abülkadir Bitigen; Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasında ise Ümit Öztürk düdük çalacak.

İşte Süper Lig’de 13. haftada oynanacak diğer maçların hakemleri:

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk

Son güncelleme 12:20 | 27 Kasım 2019
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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