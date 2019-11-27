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Sixers koçu Brett Brown, Avustralya Milli Takımı’nın başına getirildi
NBA

Sixers koçu Brett Brown, Avustralya Milli Takımı’nın başına getirildi

Tokyo 2020'de madalya mücadelesi verecek Avustralya erkek basketbol takımı, Philidalphia 76ers'ın koçu Brett Brown ile anlaştı.

27 Kasım 2019 19:06

Avustralya Milli Erkek Basketbol Takımı’nda başantrenörlük görevi için Brett Brown ile anlaşma sağlandı.

Avustralya Basketbol Federasyonu, Andrej Lemanis’ten boşalan başantrenörlük görevine 58 yaşındaki ABD’li çalıştırıcı Brett Brown’ın getirildiğini duyurdu.

Brent Brown halihazırda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers’ı alıştırıyor. Ayrıca Avustralya Milli Takımı 76ers’ın yıldızlarından Ben Simmons’ı da kadrosunda barındırıyor.

Avustralya 2019 FIBA Dünya Kupası ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya mücadelesi vermeye hak kazanmıştı.

Son güncelleme 19:06 | 27 Kasım 2019
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