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Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Kızılyıldız 0-6 Bayern Münih, Real Madrid 2-2 Paris Saint Germain, Tottenham Hotspur 4-2 Olympiakos
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Kızılyıldız 0-6 Bayern Münih, Real Madrid 2-2 Paris Saint Germain, Tottenham Hotspur 4-2 Olympiakos

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta bol gollü mücadelelere sahne oldu. Bayern Münih rakibini 6 gol ile geçerken, Tottenham ise yunan ekibini 4-2 mağlup etti. PSG ve Real Madrid arasındaki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri...

27 Kasım 2019 08:23

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Kızılyıldız’a konuk olan Bayern Münih, Robert Lewandowski’nin 4 gol attığı maçı 6-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Paris Saint Germain’i konuk eden Real Madrid, 2-0 öne geçtiği maçın son anlarında yediği iki golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve liderlik umutlarını tüketmiş oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Juventus 1-0 Atletico Madrid

Tottenham 4-2 Olympiakos

Kızılyıldız 0-6 Bayern Münih

Atalanta 2-0 Dinamo Zagreb

Real Madrid 2-2 PSG

Galatasaray 1-1 Club Brugge

Manchester City 1-1 Shakhtar Donetsk

Lokomotiv Moskova 0-2 Bayer Leverkusen

Son güncelleme 08:23 | 27 Kasım 2019
şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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