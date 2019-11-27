Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Kızılyıldız 0-6 Bayern Münih, Real Madrid 2-2 Paris Saint Germain, Tottenham Hotspur 4-2 Olympiakos

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Kızılyıldız’a konuk olan Bayern Münih, Robert Lewandowski’nin 4 gol attığı maçı 6-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Paris Saint Germain’i konuk eden Real Madrid, 2-0 öne geçtiği maçın son anlarında yediği iki golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı ve liderlik umutlarını tüketmiş oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Juventus 1-0 Atletico Madrid

Tottenham 4-2 Olympiakos

Kızılyıldız 0-6 Bayern Münih

Atalanta 2-0 Dinamo Zagreb

Real Madrid 2-2 PSG

Galatasaray 1-1 Club Brugge

Manchester City 1-1 Shakhtar Donetsk

Lokomotiv Moskova 0-2 Bayer Leverkusen