Sahada Dier, stüdyoda Crouch! Programın hemen başında…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Tottenham, sahasında konuk ettiği Olympiakos karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı. Karşılaşmanın 19. dakikasında 2-0 geriye düşen Tottenham’da teknik direktörü Jose Mourinho, Dier’i oyundan alarak yerine Eriksen’i sahaya sürdü. İlk yarı tamamlanmadan yapılan bu değişiklik sonrası toparlanan Tottenham, maçı 4-2 çevirmeyi başardı.

Sahada erken oyuncu değişikliği gerçekleşirken, BT Sport kanalında yorumculuk yapan İngiliz eski futbolcu Peter Crouch da benzer bir olayın kahramanı oldu. Mikrofonunda sıkıntı çıkan ve sesi yayına yansımayan Peter Crouch, stüdyoyu erken terk etmek zorunda kaldı! Koltuğundan kalkarak stüdyonun arkasına yönelen Peter Crouch, programda yorumculuk yapan İngiliz efsane Garry Lineker’in de diline düştü.

Mourinho geceye damga vurdu! Muhteşem geri dönüş! Top toplayıcıya teşekkür Tottenham`ın başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Jose Mourinho, ilk yarısında büyük şok yaşadığı Olympiakos karşılaşmasından mutlu ayrıldı. Mourinho`nun top toplayıcı çocuk ile diyaloğu da çok konuşuldu. İlgili Haberi Oku

Crouch’un boyuna takılan Lineker “Onu ekstra uzun yatağına gönderiyoruz” dedi.

Mikrofondaki sıkıntı giderildikten sonra yeniden stüdyoya dönen Crouch da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı durumla dalga geçti. Crouch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Oyundan erken alınan bir adamın görüntüsü” ifadesini kullandı.

That's the look of a man who has been subbed before https://t.co/xiIl9Zyip4

— Peter Crouch (@petercrouch) November 26, 2019