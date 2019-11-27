SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu’ndan Erdoğan’a kredi yanıtı
Romanya’nın yeni teknik direktörü açılandı
Milli Takımlar

Romanya’nın yeni teknik direktörü açılandı

Romanya'da Cosmin Costra'nın yerine Mirel Radoi tenik direktörlük koltuğuna getirildi.

27 Kasım 2019 12:15

Romanya Milli Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevine Mirel Radoi getirildi.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde milli takımı doğrudan finallere taşıyamadığı gerekçesiyle istifa eden Cosmin Contra’nın yerine 38 yaşındaki Radoi’nin getirildiği belirtildi.

EURO 2020 Elemeleri’nde F Grubu’nu 4. sırada tamamlayarak play-off turuna kalan Romanya, A Grubu yarı finalinde 26 Mart 2020’de İzlanda ile karşılaşacak. Romanya, bu turu geçmesi halinde Bulgaristan-Macaristan arasındaki diğer yarı final mücadelesinin galibiyle EURO 2020’ye katılabilmek için sahaya çıkacak.

Futbolculuğu döneminde Romanya ekibi Steaua Bükreş ile 3, Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden El-Ahli takımıyla 2 şampiyonluk sevinci yaşayan Radoi, teknik direktörlük kariyerinde ise Romanya 21 Yaş Altı Milli Takımı’nı Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale çıkararak 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota almasını sağlamıştı.

Son güncelleme 12:15 | 27 Kasım 2019
Mirel Radoi romanya
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR