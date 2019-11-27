SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İBB Meclisi’nde ‘haddini bil’ gerilimi…
Robert Prosinecki Bosna Hersek’ten ayrıldı
Milli Takımlar

Robert Prosinecki Bosna Hersek’ten ayrıldı

EURO 2020'ye katılamayan Bosna Hersek'te Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'yle yollar ayrıldı.

27 Kasım 2019 17:05

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki’nin takımdaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bir dönem Kayserispor’u da çalıştıran deneyimli Hırvat teknik adamın, Bosna Hersek’in, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri karşılaşmalarını tamamlamasının ardından milli takıma veda ettiği belirtildi.

10 Eylül 2019 Bosna Hersek, Robert Prosinecki`nin istifasını kabul etmedi Ermenistan mağlubiyeti sonrasında ayrılık kararı alan Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki`nin istifasını federasyon yönetim kurulu kabul etmedi. İlgili Haberi Oku

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Adnan Dzemidzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prosinecki ile anlaşmalı bir şekilde ayrıldıklarını belirterek, yeni teknik adamın mart ayında oynanacak EURO 2020 baraj karşılaşmalarına kadar açıklanacağını söyledi.

Bosna Hersek’i 2018’den bu yana çalıştıran Prosinecki’nin EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda çalıştırdığı milli takım gruptan çıkma şansını yakalayamamıştı. Hırvat teknik direktörün Eylül 2019’daki istifası federasyondan geri dönmüştü.

Son güncelleme 17:09 | 27 Kasım 2019
bosna hersek EURO 2o2o Robert Prosinecki
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR