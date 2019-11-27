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Şampiyonlar Ligi

Ne yaptın Lewandowski! Bunu başarabilen başka futbolcu yok

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Kızılyıldız'ı deplasmanda 6-0 mağlup ettiği maçta Lewandowski, dünyada şimdiye kadar hiçbir futbolcunun daha önce yapamadığı bir başarıya imza atarak tarihe geçti.

27 Kasım 2019 09:44

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Bayern Münih, deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Alman ekibinin 6-0 gibi farklı bir sonuçla galip geldiği karşılaşmada Robert Lewandowski, dünyada hiçbir futbolcunun henüz gerçekleştiremediği kırılması güç bir rekora imza attı.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Bayern Münih, 14. dakikada Leon Goretzka ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu sonuçla sona erek karşılaşmanın ikinci yarısında Lewandowski sahneye çıktı. Tam anlamıyla şov yapan Polonyalı golcü, biri penaltıdan olmak üzere dört gole imza attı. Bayern Münih’in son golü Corentin Tolisso ile 89. dakikada geldi. Lewandowski, attığı dört golle sadece Bayern Münih’in farklı galibiyetine katkıda bulunmadı, inanılması güç bir de rekorun sahibi oldu.

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Bayern Münih’in 53. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Lewandowski, farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı. Bu golden sonra takımının hücum hattında ağırlığını ortaya koyan Lewandowski, peş peşe ağları sarsmaya devam etti. 60, 64 ve 68. dakikalarda üç kez daha sahneye çıkan yıldız golcü, 15 dakikada içinde dört gole imza atmayı başardı. Lewandowski böylece, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu.

Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 15 yaparak B Grubu’nu lider bitirmeyi garantiledi.

Son güncelleme 09:44 | 27 Kasım 2019
bayern münih lewandowski şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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