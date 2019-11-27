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İtalya Serie A

Milan’ın efsanesi Maldini, Merih Demiral’ı istiyor!

Yıllardır zirveden ve şampiyonluktan uzak kalan Milan, savunmasını milli oyuncumuz Merih Demiral ile güçlendirmek için ara transfer döneminde Juventus'un kapısını çalarak transfer girişiminde bulunacak.

SKOR DIŞ HABER 27 Kasım 2019 16:35

İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Merih Demiral, sadece 1 resmi maça çıkmasına rağmen yetenekleriyle diğer devlerin dikkatini de çekiyor.

Bu sezon başında Sassuolo’dan 15 milyon Euro’ya alınan Merih, hazırlık maçlarında görev almasına rağmen ligde Sarri’den sadece 1 kez forma alabildi. Chiellini’nin sakatlanmasına rağmen Bonucci’nin yanına De Ligt’in partner olmasıyla milli oyuncumuz yedek kaldı.

27 Kasım 2019 Dybala`dan Merih Demiral`a jest! Juventus`un Arjantinli yıldızı Dybala, Atletico Madrid maçında attığı golden sonra yedek kulübesinde oturan Merih Demiral`a asker selamı vererek jest yaptı. İlgili Haberi Oku

İtalyan La Gazzetta Dello Sport gazetesinin haberine göre; Merih Demiral ile Milan ilgileniyor. Teknik direktör Stefano Pioli’nin riske girmeyerek direkt takımda 11 olarak oynayabilecek yetenekli bir ismi istediği ifade edildi. Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör değişikliğine giden Milano ekibinde efsane savunmacı olan ve kulüpte yöneticilik yapan Maldini ile Boban’ın ısrarla istedikleri Merih Demiral için ara transfer döneminde Juventus’un kapısını çalınacak.

Haberde Merih’in kulübünde şans bulamamasına rağmen EURO 2020 Elemeleri’nde forma giydiği 8 maçta kalitesini gösterdiği belirtildi.

Milan bu sezon ligde oynadığı 13 maçın 11’inde toplam 17 gol yiyerek savunmada iyi performans sergileyemiyor.

Son güncelleme 16:43 | 27 Kasım 2019
İtalya Serie A juventus Merih Demiral milan
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OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
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5 Besiktas
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