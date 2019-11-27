SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… İBB Meclisi’nde ‘haddini bil’ gerilimi…
İngiltere Premier Lig

Manchester City 500 milyon dolara hisse sattı

İngiltere Premier Lig'de son 2 sezondur şampiyon olan Manchester City, yüzde 10 hisse satışı gerçekleştirdi. İngiliz kulübünün yüzde 10'luk dilimi için ödenen miktar ise 500 milyon Dolar!

SKOR DIŞ HABER 27 Kasım 2019 15:14

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, yüzde 10’luk hisse satışı gerçekleştirerek dünyanın en değerli futbol kulübü olmayı başardı.

Temmuz ayında Forbes tarafından Manchester United için belirlenen 3.81 milyar Dolar’lık değeri, şehrin Mavi yakası 1 milyar Dolar farkla geçmeyi başardı. Bu değer artmasının nedeni ise hisse satışı…

Manchester City’nin sahibi Mansur bin Zayid el-Nehyan’ın elindeki hisselerden gerçekleştirdiği satış 500 milyon Dolar’a gerçekleşti. City’nin ortakları arasında artık ABD’li bir yatırım şirketi de bulunuyor

City’nin sahipleri el-Nehyan %77, Çin şirketi CMC %12 ve ABD’li şirket %10 olarak güncellendi.

İngiliz ekibinin toplam değerinin ise 4.8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Son güncelleme 15:24 | 27 Kasım 2019
ingiltere premier lig Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR