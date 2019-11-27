Manchester City 500 milyon dolara hisse sattı

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, yüzde 10’luk hisse satışı gerçekleştirerek dünyanın en değerli futbol kulübü olmayı başardı.

Temmuz ayında Forbes tarafından Manchester United için belirlenen 3.81 milyar Dolar’lık değeri, şehrin Mavi yakası 1 milyar Dolar farkla geçmeyi başardı. Bu değer artmasının nedeni ise hisse satışı…

Manchester City’nin sahibi Mansur bin Zayid el-Nehyan’ın elindeki hisselerden gerçekleştirdiği satış 500 milyon Dolar’a gerçekleşti. City’nin ortakları arasında artık ABD’li bir yatırım şirketi de bulunuyor

City’nin sahipleri el-Nehyan %77, Çin şirketi CMC %12 ve ABD’li şirket %10 olarak güncellendi.

İngiliz ekibinin toplam değerinin ise 4.8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.