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MAÇ SONUCU | Real Madrid 2-2 Paris Saint Germain
Şampiyonlar Ligi

MAÇ SONUCU | Real Madrid 2-2 Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Paris Saint Germain'i konuk eden Real Madrid, 2-0 öne geçtiği maçın son anlarında yediği iki golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve liderlik umutlarını tüketmiş oldu.

SKOR DIŞ HABER 27 Kasım 2019 00:55

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında sahasında Paris Saint Germain’i ağırlayan Real Madrid, büyük bölümünü önde götürdüğü maçın son anlarında iki dakikada yediği iki golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Karim Benzema ile 1-0 öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlarken 79’da yine Fransız yıldızın attığı gol maçın skorunu 2-0’a getirdi.

Paris Saint Germain’in başarılı futbolcusu Kylian Mbappe 81’de attığı golle durumu 2-1’e getirirken 83’te Paolo Sarabia Santiago Bernabeu tribünlerine soğuk duş yaşatarak skoru 2-2 yaptı.

Bu sonuçla puanını 8 puanda kalan Real Madrid, grubu lider tamamlama şansını tamamen yitirirken 13 puana yükselen PSG ise son maç öncesinde liderliğini pekiştirmiş oldu.

Real Madrid gruptaki altıncı maçında Club Brugge’e konuk olurken Paris Saint Germain evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.

Son güncelleme 00:55 | 27 Kasım 2019
Paris Saint Germain Real Madrid şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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