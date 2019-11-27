MAÇ SONUCU | Real Madrid 2-2 Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında sahasında Paris Saint Germain’i ağırlayan Real Madrid, büyük bölümünü önde götürdüğü maçın son anlarında iki dakikada yediği iki golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Karim Benzema ile 1-0 öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlarken 79’da yine Fransız yıldızın attığı gol maçın skorunu 2-0’a getirdi.

Paris Saint Germain’in başarılı futbolcusu Kylian Mbappe 81’de attığı golle durumu 2-1’e getirirken 83’te Paolo Sarabia Santiago Bernabeu tribünlerine soğuk duş yaşatarak skoru 2-2 yaptı.

Bu sonuçla puanını 8 puanda kalan Real Madrid, grubu lider tamamlama şansını tamamen yitirirken 13 puana yükselen PSG ise son maç öncesinde liderliğini pekiştirmiş oldu.

Real Madrid gruptaki altıncı maçında Club Brugge’e konuk olurken Paris Saint Germain evinde Galatasaray’ı ağırlayacak.