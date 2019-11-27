MAÇ SONUCU | Kızılyıldız 0-6 Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşan Bayern Münih, Polonyalı golcüsü Lewandowski’nin şov yaptığı maçı 6-0’lık galibiyetle tamamladı ve grup liderliğini garantiledi.

Maçın 14. dakikasında Leon Goretzka’nın golüyle 1-0 öne geçen Bayern Münih, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlarken karşılaşmanın ikinci yarısına Robert Lewandowski damga vurdu.

Polonyalı forvet 53’te penaltıdan skoru 2-0’a getirirken 60, 64 ve 67’de attığı gollerle durumu 5-0’a taşıdı. Karşılaşmanın 89. dakikasında son sözü Tolisso söyledi ve Bayern Münih sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 15 yaptı ve son maç öncesinde grup liderliğini garantilemiş oldu.

Münih gruptaki son maçında sahasında Tottenham’ı konuk edecek. Kızılyıldız ise UEFA Avrupa Ligi’ne katılmak için Olympiakos deplasmanında kritik bir maça çıkacak.

MAÇ SONUCU | Real Madrid 2-2 Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Paris Saint Germain`i konuk eden Real Madrid, 2-0 öne geçtiği maçın son anlarında yediği iki golle sahadan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı ve liderlik umutlarını tüketmiş oldu. İlgili Haberi Oku