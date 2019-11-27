SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: AKP’den Babacan’a ilk yanıt
Kruse takımla; Muriqi ile Mevlüt ayrı çalıştı
Süper Lig

Kruse takımla; Muriqi ile Mevlüt ayrı çalıştı

Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına devam ederken, sakatlığı geçen Kruse takımla birlikte çalıştı.

27 Kasım 2019 14:01

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kasığındaki sakatlığı düzelen Alman futbolcu Max Kruse, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

Son güncelleme 14:01 | 27 Kasım 2019
Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR