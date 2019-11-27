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Almanya Bundesliga

Jürgen Klinsmann, Hertha Berlin’in başına geçti

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Jürgen Klinsmann oldu.

27 Kasım 2019 14:18

Hertha Berlin resmi siteden yaptığı açıklamada, görevine son verilen teknik direktör Ante Covic’in yerine sezon sonuna kadar Jürgen Klinsmann’ın getirildiğini duyurdu.

Hertha Berlin’in sportif direktörü Michael Preetz, son haftalardaki gelişmeler ve alınan sonuçlar ışığında bu zor kararın verildiğini belirterek, Covic’e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Bundesliga’da son 5 haftada oynanan karşılaşmada galibiyet alamayan Hertha Berlin 12. hafta sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

2004-2006 yıllarında Alman Milli Takımı’nı çalıştıran ve 2006 Dünya Kupası’nda Almanya ile üçüncülük yaşayan Jürgen Klinsmann, 2008-2009 yıllarında Bayern Münih ve 2011-2016 yıllarında ABD Milli Takımı’nın başında bulunmuştu.

Son güncelleme 14:18 | 27 Kasım 2019
Almanya Bundesliga Hertha Berlin Jürgen Klinsmann
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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