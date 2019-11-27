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Joao Felix 2019 Altın Çocuk ödülünün sahibi oldu
İspanya La Liga

Joao Felix 2019 Altın Çocuk ödülünün sahibi oldu

Tuttosport'un düzenlediği Golden Boy (Altın Çocuk) yarışmasında Atletico Madrid'in Portekizli genci Joao Felix ödülünde 2019'daki sahibi oldu.

SKOR DIŞ HABER 27 Kasım 2019 14:56

Atletico Madrid’in genç Portekizli yıldızı Joao Felix 2019 Altın Çocuk ödülünü kazandı. Benfica’dan bu yaz 113 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid’e transfer olan Felix, geçtiğimiz sezon 15 gol, 7 asist yaparken bu sezon yeni takımıyla 3 gol, 1 asist üretmeyi başardı.

Genç yıldız adayı prestijli ödüle uzanırken Borussia Dortmund’tan Jadon Sancho ve Red Bull Salzburg’tan Erling Haaland gibi yıldız adaylarını mağlup etmeyi başardı.

Joao Felix bu ödülü kazanarak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe gibi önemli yıldızların arasına katıldı. Ödülün 2018’deki sahibi şu anda Juventus forması giyen Matthijs De Ligt olmuştu.

Tuttosport’un düzenlediği yarışmada Jadon Sancho ikinci olurken, Kai Havertz üçüncü ve Erling Haaland dördüncü oldu.

Son güncelleme 14:56 | 27 Kasım 2019
2019 Golden Boy Atletico Madrid Erling Haaland Jadon Sancho Joao Felix Kai Havertz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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