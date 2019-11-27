İstek yetmedi

Galatasaray, iki sezondur kendisine eziyet olan Şampiyonlar Ligi macerasına Real Madrid maçıyla veda etmişti. Brugge beraberliğiyle de Avrupa Ligi umutları artık Kaf Dağı'nın ardında. Sarı-kırmızılılar için son umut niteliğindeki karşılaşmada, son şansı olan Cimbom, çok şanslı olamadı ve oynadığı kumarı kaybetti.

Yaşanan sakatlıklar sonrasında “Kalan sağlar bizimdir” diyerek yola çıkan Galatasaray, gösterdiği reaksiyonla Avrupa Ligi'ne tutunmayı başarmıştı ki uzatma anlarında yenen gol bir çuval inciri berbat etti. Ortaya konan istek ve futbolcuların taşıdıkları formanın ağırlığını hatırlaması Galatasaray'a yetmedi. Oyun anlamında kaybedilen maç, futbolcuların çabasıyla 90. dakikaya taşınmıştı oysa. Sarı-kırmızılı taraftarların 4 maçtır beklediği o gol Adem Büyük'ten gelmiş, maça da hızlı başlanmıştı. Adem'in ayakta kalarak attığı o gol, altın gol niteliğini 90+'da yenen golle kaybetti, bronza hatta bakıra dönüşüverdi.

Genç, dinamik ve atletik Brugge, daha çok koşan, basan, ısıran taraftı. Galatasaray savaşarak ayakta kalmaya çalıştı. Rakibi eksik yakaladığı anlarda saçma sapan pas tercihleri ve gerçekleştiremediği kontrataklarla maçı koparamadı Cimbom. Oyun olarak sezon başından beri Amatör Lig'de mücadele eden Galatasaray, bunun bedelini çok acı ödedi.

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