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Galatasaray’ın evine suni güneş
Galatasaray

Galatasaray’ın evine suni güneş

Galatasaray’ın 52 bin 650 kişi kapasiteli Türk Telekom Stadyumu’nun hibrit çimleri daha sağlıklı büyümesi için suni güneş ışığı ile aydınlatılıyor.

27 Kasım 2019 14:33

Karşılaşma olmayan günlerde Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda çimlerin bakımı özel cihazlarla sağlanıyor. Saha üzerinde gezdirilen dev cihazlar suni güneş ışığı üretiyor. Cihazlardan üretilen bu suni güneş ışığı sayesinde çimlerin daha sağlıklı büyümesi sağlanarak zemin karşılaşmalara hazır hale getiriliyor.

Hibrit çim teknolojisi sayesinde dört mevsim boyunca çimlerin kullanımı ve bakımı daha kolay oluyor. Müsabaka esnasında yaşanan çim kopmaları da bu çimler sayesinde en az seviyeye indiriliyor.

Hibrit çim ya da güçlendirilmiş doğal çim, güçlendirici yapay liflerle birleştirilmesiyle elde edilen ürün olduğu biliniyor. Doğal çimin kök kısmına eklenen sentetik lifler çimleri daha güçlü ve hasara daha dayanıklı hale getiriyor. Bu nedenle spor karşılaşmalarının oynandığı zeminlerde tercih ediliyor.

Son güncelleme 14:33 | 27 Kasım 2019
galatasaray Türk Telekom
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