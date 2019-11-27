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Galatasaray’da Emre Akbaba sevinci! Uzun süre sonra takımla çalıştı…
Süper Lig

Galatasaray’da Emre Akbaba sevinci! Uzun süre sonra takımla çalıştı…

Club Brugge maçının ardından lige dönen Galatasaray'da uzun süredir sakat olan Emre Akbaba takımla çalıştı.

27 Kasım 2019 15:34

Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor´a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dün oynanan Club Brugge maçında tam süre olan oyuncular, yenileme çalışması yaparak günü tamamlarken diğer oyuncular salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı.

Dayanıklılık çalışmaları ve pas oyunlarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürü.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 15:34 | 27 Kasım 2019
Emre Akbaba galatasaray idman trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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