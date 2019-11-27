Galatasaray grupta kaçıncı? Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu…

Şampiyonlar Ligi heyecanı grup aşamasında oynanan 5. maçlarla devam etti. Galatasaray konuk ettiği Club Brugge karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin de yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında PSG, deplasmanda Real Madrid ile 2-2 berabere kaldı. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi A grubu puan tablosu…

GALATASARAY AVRUPA LİGİ’NE KATILABİLİR Mİ?

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge’ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son maçlar öncesi Paris Saint Germain grup liderliğini, Real Madrid ise ikinciliği garantiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU