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Fenerbahçe’de ilk yolcu Adil Rami! Özel madde…
Süper Lig

Fenerbahçe’de ilk yolcu Adil Rami! Özel madde…

Süper Lig'de sadece 45 dakika forma giyebilen Adil Rami oyuncu gözden düştü. Fransız stoperin kontratındaki ‘devre arası sözleşmesi bedelsiz feshedilebilir’ maddesi Fenerbahçe tarafından devreye sokulabilir.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 27 Kasım 2019 09:06

Fenerbahçe’de devre arasında yapacağı transferlere yönelik çalışma başlarken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler belirleniyor. İlk bilet ise Adil Rami'ye kesilebilir. Sezon başında Sportif Direktör Damien Comolli'nin ısrarıyla bedelsiz olarak kadroya katılan 33 yaşındaki Fransız stoper gözden düştü. Rami, ligde sadece 45 dakika forma giyebildi. Tecrübeli oyuncu sakatlık sorunlarını da bir türlü aşamadı.

ÖZEL MADDESİ VAR

Sarı-lacivertli kurmaylar, Adil Rami'nin sözleşmesindeki özel maddeyi devreye sokmaya hazırlanıyor. Dünya şampiyonu apoletli Fransız yıldızın kontratında, ‘devre arasında sözleşmesi bedelsiz feshedilebilir' maddesi olduğu öğrenildi. Yönetimin, bu maddeyi kullanarak Rami ile yolları ayırmayı düşündüğü ifade edildi. Böylece Rami'nin zararı yarım sezonluk maaşı olacak.

Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye transfer ettirdiği pek çok isim beklentilerin altında kaldı. Geçen sezon kadroya katılan Diego Reyes, Michael Frey, Andre Ayew, Yassine Benzia ve Miha Zajc bunlardan bazıları. Reyes'in kontratı feshedilirken Benzia ve Ayew'in bonservisi alınmadı, Frey ise sezon başında kiralandı. Zajc ise şans bulamıyor.

Son güncelleme 10:46 | 27 Kasım 2019
Adil Rami Fenerbahçe Sercan Hamzaoğlu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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