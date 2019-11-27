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Fenerbahçe Beko’nun konuğu Khimki
Euroleague

Fenerbahçe Beko’nun konuğu Khimki

Asvel galibiyetiyle Euroleague'de moral bulan Fenerbahçe Beko, 11. haftada Khimki ile İstanbul'da karşılaşacak.

27 Kasım 2019 09:42

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 11. haftasında yarın Rusya’nın Khimki takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftaya 16. sırada girdi.

Çıktığı 10 maçın 6’sını kazanıp 4’ünde mağlup olan Khimki ise 8. sırada yer aldı.

AVRUPA’DA 520. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 520. maçına Khimki müsabakasıyla çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 519 karşılaşmada 298 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı. Euroleague’de ise 317 maça çıkan Fenerbahçe, 187 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de Khimki ile 11. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 7 galibiyet alırken, 3 kez mağlup oldu. Fenerbahçe, sahasında Khimki’ye karşı 5 maçın tamamını kazandı.

Son güncelleme 09:42 | 27 Kasım 2019
euroleague Fenerbahçe Beko Khimki
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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