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Fenerbahçe Beko’da Khimki maç öncesi 3 sakatlık…
Euroleague

Fenerbahçe Beko’da Khimki maç öncesi 3 sakatlık…

Fenerbahçe Beko Khimki Moskova maçı öncesinde sakatlıklar hakkında bir açıklama yayınlayan sarı-lacivertliler, Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin maçta forma giyemeyeceğini belirtti.

27 Kasım 2019 18:15

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 11. haftasında 28 Kasım’da Rusya’nın Khimki takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak. Sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftaya 16. sırada girdi. Çıktığı 10 maçın 6’sını kazanıp 4’ünde mağlup olan Khimki ise 8. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de sakatlıklar

Kritik maç öncesi Fenerbahçe Beko resmi sitesinden bir sakatlık açıklaması yaptı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely bu mücadelede forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncumuzun son durumuna maç saatinde karar verilecek” ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme 18:15 | 27 Kasım 2019
euroleague Fenerbahçe Beko jan vesely Khimki Moskova Leo Westermann Nikola Kalinic
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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