Fenerbahçe Beko’da Khimki maç öncesi 3 sakatlık…

Fenerbahçe Beko, Euroleague’in 11. haftasında 28 Kasım’da Rusya’nın Khimki takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak. Sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftaya 16. sırada girdi. Çıktığı 10 maçın 6’sını kazanıp 4’ünde mağlup olan Khimki ise 8. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe’de sakatlıklar

Kritik maç öncesi Fenerbahçe Beko resmi sitesinden bir sakatlık açıklaması yaptı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely bu mücadelede forma giyemeyecek. Nando De Colo ise takımla idmanlara başladı ancak oyuncumuzun son durumuna maç saatinde karar verilecek” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Türkiye A Milli Basketbol Takımı`nın rakipleri belli oldu A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri`nde Kanada`da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu`nda Çekya ve Uruguay`la eşleşti. İlgili Haberi Oku