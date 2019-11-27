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Euroleague’de 11. hafta programı
Euroleague

Euroleague’de 11. hafta programı

Euroleague'in 11. haftası Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

27 Kasım 2019 11:23

Euroleague’de 11. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rus ekibi Khimki Moskova’yı ağırlayacak.

Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile mücadele edecek. Hafta FC Barcelona – CSKA Moskova karşılaşması ile sona erecek.

Euroleague’de haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko – Khimki Moskova

21.00 Kızılyıldız – Valencia Basket

22.00 Panathinaikos – Saski Baskonia

22.00 ALBA Berlin – Zalgiris Kaunas

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv – Asvel Lyon-Villeurbanne

29 Kasım Cuma

20.00 Zenit Saint Petersburg – Real Madrid

20.30 Anadolu Efes – Bayern Münih

22.30 Olympiakos – EA7 Olimpia Milano

23.00 FC Barcelona – CSKA Moskova

Son güncelleme 11:23 | 27 Kasım 2019
anadolu efes euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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