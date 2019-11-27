Eto’o artık üniversiteli…

Dünyaca ünlü Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto’o, başvuru yaptığı Harvard Üniversitesi’ne kabul edildi. Eto’o’nun, dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Harvard’a yaptığı başvurunun kabul edildiği öğrenildi.

Ülkesinde kendi bahis şirketi bulunan Eto’o Harvard’da işletme yönetimi dersleri alacak. Kamerun’da Beto’o isimli bahis şirketi kuran efsane eski futbolcu, şirket yönetimini öğrenmek için Harvard Üniversitesi’nde derslere girecek. Jeune Afrique adlı dergiye Harvard’a kabul edildiğini anlatan Eto’o “Futbol oynadığınız dönemde işlerinizi yürütmesi için başkalarına para ödüyorsunuz. Ancak kendi şirketiniz olduğunda ve işlerin başına geçtiğinizde belirli bir bilgi birikiminiz olması gerekiyor. Ben de şirket yönetimi konusunda eksiklerimi kapatmak istiyorum. Ocak ayında Harvard Üniversitesi’ne başlayacağım. Özelleştirilmiş bir kursta şirket yönetimi hakkında dersler alacağım” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir yıl ABD’nin Boston şehrinde kalacağını da sözlerine ekleyen Eto’o “Benim için kolay olmayacak. Sıkı bir ders programım olacak. Ancak bu eğitim bana başka kapılar açacak” dedi.

Kariyerinde Barcelona ve Inter gibi takımlar bulunan efsane futbolcu Samuel Eto’o, ülkemizde de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını terletmişti. Son olarak Katar’da Qatar SC takımı forması giyen Eto’o, 6 Eylül 2019 tarihinde aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.