Ergin Ataman: Son dakika golüyle büyük şok yaşadım

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle berabere kalmasıyla ilgili Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman değerlendirmelerde bulundu.

İmzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından TRT Spor’a konuşan Ergin Ataman, son dakikalarda gelen golün ardından büyük bir şok yaşadığını söyledi.

Galatasaray’ın özellikle ilk yarıda iyi oynadığını belirten Ergin Ataman, “Son dakikada gelen golle büyük bir şok yaşadım. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor. Ben stattaydım. Takım ilk yarı müthiş oynadı, ikinci yarı yoruldu. Çok iyi mücadele ettiler.

“Galatasaray belki artılarla şampiyon olacak”

Son 15-20 dakika tehlike çanları çalmaya başlamıştı. 5 dakika uzatma görünce biraz endişelendik. Muslera’nın son anlarda sarı kart görmesi biraz onu kızdırdı. Müthiş bir maç oynadı ama belki de bu kızgınlıkla konsantrasyonu bozulunca çıkarabileceği topu çıkaramadı. Kısmet, sporda bunlar oluyor. Galatasaray artılarla çok puan kaybetti ama belki de artılarla şampiyon olacak” dedi.

ANADOLU EFES VE BİLYONER’DEN SPONSORLUK ANLAŞMASI

Anadolu Efes Kulübü ile ilk elektronik şans oyunları platformu Bilyoner arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Bilyoner, lacivert-beyazlıların 3 yıllığına forma sırt sponsorluğunu yapacak.

Raffles Otel Zorlu Center’da gerçekleştirilen imza törenine, Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner Genel Müdürü İlker Baydar, Anadolu Efes Kulübü Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Doğuş Balbay ve Shane Larkin katıldı. Burada açıklamada bulunan Emin Hitay, Türk sporunun gelişimine her branşta katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Anadolu Efes ve Bilyoner’in, Türk basketbolunu daha ileriye götürebilmek adına güç birliği yaptığını kaydeden Hitay, “A Milli Basketbol Takımı ile Anadolu Efes’e basketbol kültürünün yaygınlaşması noktasında katkı sağlamaya devam ediyoruz. Sponsorluklar, takımlara destek olduğu kadar, spora da yatırım olarak değerlendirilmeliler. Biz de Bilyoner olarak her branşta Türk sporunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

‘BİZE İNANDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM’

Ahmet Boyacıoğlu, Bilyoner’in ev sahipliğinde burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Bilyoner ile gerçekleştirdiğimiz bu partnerliğin Türk basketboluna büyük katkı vereceğine, basketbol için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu tip birliktelikler, Türk sporunun gelişmesi için çok büyük değerler. Biz hep bu tür iş birliklerini başka firmalarında spor kulüpleriyle birlikte yürütmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlker Baydar ise basketbola katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek, “Anadolu Efes’in 3 sezon boyunca formasında olacağız. Spora daha fazla heyecan ve eğlence katmak istiyoruz.” diye konuştu. Ergin Ataman da verdikleri destekten dolayı Bilyoner’e teşekkür etti. Sponsorlukların kendilerine güç verdiğini vurgulayan deneyimli başantrenör, “Bilyoner’e bize inandıkları için teşekkür ederim. Bu şans oyunlarında ilki başlatan Bilyoner’in bizimle olması çok önemli. Geçtiğimiz sezon dörtlü final 213 ülkede 1 milyardan fazla insan tarafından izlendi. Avrupa’nın en çok izlenen liglerinden biri haline dönüştü. Bu birlikteliğin iki taraf için de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” yorumunu yaptı.

Anadolu Efes takımı kaptanı Doğuş Balbay, yoğun maç trafiğinde vakit bularak bu anlaşmaya gelmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Anlaşmanın Türk basketboluna büyük değer katacağına inandığını aktaran Doğuş, Bilyoner logosunu formalarında taşımaktan mutluluk duyacaklarının da altını çizdi. Shane Larkin ise anlaşmanın kendilerine şans getireceğine inandığını dile getirdi. Konuşmaların sonunda Ahmet Boyacıoğlu, Emin Hitay ve İlker Baydar’a, Bilyoner’in 15. yılı olması dolayısıyla üzerinde 15 rakamının bulunduğu lacivert-beyazlı forma hediye etti. İmza töreni, toplu hatıra fotoğrafının ardından üzerinde Anadolu Efes ile Bilyoner’in logolarının bulunduğu hatıra topunun imzalanmasıyla sona erdi.