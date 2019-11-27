SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yıkım sırası 100. Yıl Anıtı’nda mı?
Dybala’dan Merih Demiral’a jest!
Şampiyonlar Ligi

Dybala’dan Merih Demiral’a jest!

Juventus'un Arjantinli yıldızı Dybala, Atletico Madrid maçında attığı golden sonra yedek kulübesinde oturan Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı.

27 Kasım 2019 07:41

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan Juventus-Atletico Madrid karşılaşmasında İtalyan ekibinin yıldızı Paulo Dybala'dan asker selamıyla gol sevinci geldi.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi.

Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a jest yapan Dybala, ardından Demiral'a sarılarak sevincini paylaştı.

Bilindiği üzere UEFA, Milli Takım’ın Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada attığı golden sonra verilen asker selamına soruşturma başlatmıştı.

Karşılaşma, Dybala’nın bu golü ile 1-0 Juventus’un üstünlüğü ile sona erdi.

Son güncelleme 08:00 | 27 Kasım 2019
dybala juventus Merih Demiral
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR