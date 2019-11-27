Dybala’dan Merih Demiral’a jest!

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan Juventus-Atletico Madrid karşılaşmasında İtalyan ekibinin yıldızı Paulo Dybala'dan asker selamıyla gol sevinci geldi.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi.

Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a jest yapan Dybala, ardından Demiral'a sarılarak sevincini paylaştı.

Bilindiği üzere UEFA, Milli Takım’ın Fransa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada attığı golden sonra verilen asker selamına soruşturma başlatmıştı.

Karşılaşma, Dybala’nın bu golü ile 1-0 Juventus’un üstünlüğü ile sona erdi.