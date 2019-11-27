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Beşiktaş, Avrupa’daki kötü seriyi bitirmek istiyor
Beşiktaş

Beşiktaş, Avrupa’daki kötü seriyi bitirmek istiyor

Avrupa oynadığı son 5 maçı da kaybeden Beşiktaş, yarın Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Kupada üst tura çıkma şansını yitiren ve puanı bulunmayan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens forma giyemeyecek.

27 Kasım 2019 09:38

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’yı konuk edecek.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan temsilcimizin Vodafone Park’taki mücadelesi saat 20.55’te başlayacak.

Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

4 MAÇTA DA YENİLDİ!

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı.

K Grubu’ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava’ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul’da Wolverpampton’a 1-0 ve Braga’ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

TARİHİNİN EN UZUN YENİLGİ SERİSİNİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞACAK

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki son maçta Malmö’ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

LENS CEZALI

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.

Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

Son güncelleme 09:38 | 27 Kasım 2019
beşiktaş Slovan Bratislava uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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