Beşiktaş, Avrupa’daki kötü seriyi bitirmek istiyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava’yı konuk edecek.

Gruptan çıkma şansı bulunmayan temsilcimizin Vodafone Park’taki mücadelesi saat 20.55’te başlayacak.

Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

4 MAÇTA DA YENİLDİ!

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı.

K Grubu’ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava’ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul’da Wolverpampton’a 1-0 ve Braga’ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

TARİHİNİN EN UZUN YENİLGİ SERİSİNİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞACAK

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki son maçta Malmö’ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

LENS CEZALI

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak.

Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.