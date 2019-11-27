SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İBB’nin milyarlarca liralık mal varlığı AKP’li belediyelere bedelsiz olarak verildi!
Antalyaspor’dan PFDK değerlendirmesi: ‘Adalet terazisi eşit tutulana kadar…’
Süper Lig

Antalyaspor’dan PFDK değerlendirmesi: ‘Adalet terazisi eşit tutulana kadar…’

Antalyaspor'un resmi internet sitesinden Başkan Ali Şafak Öztürk'ün PFDK'ya sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayınlandı. "Adil yönetim istediysek, kendimiz için değil, Türk futbolu için istedik. Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz" ifadesine yer verildi.

27 Kasım 2019 21:33

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Antalyaspor Kulübünün PFDK’ye sevk edilmesine, kulüpten yapılan açıklamayla tepki gösterildi. “Adil yönetim istediysek, kendimiz için değil, Türk futbolu için istedik” denilen açıklamada, “Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz” ifadesine yer verildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Antalyaspor olarak dün haklı tepkimizi ortaya koyduğumuz açıklama nedeniyle, hem kulübümüzün hem de başkanımız Ali Şafak Öztürk’ün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da uğradığımız haksızlıklar karşısında susmayacağımızın, haklı tepkimizi ortaya koyacağımızın ve camiamızın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğimizin bilinmesini isteriz” denildi. 27 Kasım 2019 Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK`ya sevk edildi Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK`ya sevk edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:33 | 27 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR