Antalyaspor’dan PFDK değerlendirmesi: ‘Adalet terazisi eşit tutulana kadar…’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Antalyaspor Kulübünün PFDK’ye sevk edilmesine, kulüpten yapılan açıklamayla tepki gösterildi. “Adil yönetim istediysek, kendimiz için değil, Türk futbolu için istedik” denilen açıklamada, “Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz” ifadesine yer verildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Antalyaspor olarak dün haklı tepkimizi ortaya koyduğumuz açıklama nedeniyle, hem kulübümüzün hem de başkanımız Ali Şafak Öztürk’ün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da uğradığımız haksızlıklar karşısında susmayacağımızın, haklı tepkimizi ortaya koyacağımızın ve camiamızın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğimizin bilinmesini isteriz” denildi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK`ya sevk edildi Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK`ya sevk edildi. İlgili Haberi Oku