Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK’ya sevk edildi

İŞTE PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Hukuk Müşavirliği’nce 27.11.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. 1- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK’ün 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.