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Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK’ya sevk edildi
Antalyaspor

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk PFDK’ya sevk edildi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

27 Kasım 2019 17:31

İŞTE PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hukuk Müşavirliği’nce 27.11.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. 1- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK’ün 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Son güncelleme 17:31 | 27 Kasım 2019
Ali Şafak Öztürk Antalyaspor pfdk
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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