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Andre Santos Fenerbahçe’de yaşadıklarını anlattı! “Aziz Yıldırım seks partisi yaptığımızı söyledi”
Süper Lig

Andre Santos Fenerbahçe’de yaşadıklarını anlattı! “Aziz Yıldırım seks partisi yaptığımızı söyledi”

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Brezilyalı Andre Santos, Türkiye'de futbol oynadığı dönemde basında yer alan 'seks partisi yaptılar' iddialarını yalanladı ve dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile aralarında yaşanan görüşmeyi anlattı.

27 Kasım 2019 18:39

2009-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Andre Santos, ülkesi Brezilya’da verdiği röportajda sarı-lacivertli kulüpte Galatasaray derbisi öncesi “seks partisi” yaptıkları ile ilgili iddiaları yanıtladı ve yaşananları anlattı. Yaptıkları eğlencenin seks partisi olmadığını kaydeden Santos, “Lugano’nun doğum günü vardı ve Galatasaray maçından 2 hafta önce bir parti düzenledik. Parti yaptık. İçmeye gittik, sonra parti için bir yer kiraladık ve özel konuklarla parti yaptık. 01:30’da eve gittim. Roberto Carlos ile birlikte ayrıldık” dedi.

“AZİZ YILDIRIM TEHDİT ETTİ”

Aziz Yıldırım’ın fotoğraflarla kendilerini tehdit ettiğini de belirten 36 yaşındaki isim, “Fenerbahçe başkanının şehirde her yerde eli vardı, neredeyse şehri kontrol ediyordu. Oteldeki bir adam asansörden inerken, insanlar, misafirlerimiz, kadınlar, erkekler gelirken fotoğraflarımızı çekmiş ve başkana yollamış. Başkan otelde seks partisi yaptığımızı söyledi. Bize de, “Eğer derbiyi kazanmazsanız bunları basına veririm” dedi.

Son güncelleme 18:39 | 27 Kasım 2019
Andre Santos Aziz Yıldırım Fenerbahçe istanbul seks partisi
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