Abdullah Avcı: ‘Ülke puanı için kazanmak istiyoruz’

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve golcü oyuncu Umut Nayir, yarın oynanacak olan Slovan Bratislava maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Avcı, grupta ilk 3 maçta oynanan futbolun sonuca yansımadığını belirterek, “İlk 3 maçta 9 puanımız olabilirdi. Deplasmandaki Bratislava, buradaki Wolverhampton ve Braga maçları. Beşiktaş formasının alışık olmadığı bir Avrupa Ligi süreci yaşadık. Bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz ve yarın önümüze sürülen bir fırsat var. Yarın Beşiktaş adına kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak için, arzu ve istekle sahada olacağız. Umarım yarın 3 puanla tanışacağımız bir mücadele bizi bekler. Son çalışmamızı yaptıktan sonra kararı vereceğiz. Yarın kazanma duygusunun olacağı, ülke adına da 3 puan alacağımız bir mücadele olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘Oğuzhan'ın ayrılmasını istemiyorum’

Yarınki maça Oğuzhan'la başlayacağını söyleyen Avcı, “Ljajic'le ilgili olumsuz görüşlere, son haftalardaki oyunun bazı bölümlerinde katılmıyorum. Son haftalarda oyunda çok önemli ayakları oldu Ljajic'in. Hep gol ve asistle değerlendiriliyor ancak ben çok memnunum. Bugün Oğuzhan tipinde bir oyuncu arasak, kolay bulamayız. Fırsatlar tekrar önüne gelecek. Burada Beşiktaş taraftarı çok önemli. Beşiktaş taraftarının direkt olarak sonuca ve oyuncuya etkisi var. Yarın ve pazartesi akşamı, onların bizi desteklemeleri sonuca direkt etki edecek. Oyuna etki eden ve eleştirilerini de maç sonunda yapan bir taraftara ihtiyacımız var. Victor Ruiz, cuma gününe kadar bizimle birlikte olmayacak. Atiba, cuma gününe kadar takımla olmayacak. 37 yaşında ve perşembe-pazar oynayamıyor. Lens cezalı, Douglas sakat, Burak da benim korumamda. Kaleci departmanıyla konuştuk ve büyük ihtimalle Karius'la başlayacağız. Ligin olumlu çıkışını Avrupa Ligi'ne aynı şekilde yansıtmak istiyoruz. Hem kulübümüz hem de ülke puanı adına” şeklinde konuştu.

Avcı, Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı iddialarıyla ilgili olarak da, “Oğuzhan gibi oyuncuyu, dışarıda bulmak, özellikle de yerli olarak bulmak çok zor. Benim inandığım, kulübe çok katkısı olmuş bir oyuncu. Kendisiyle ilgili hiçbir zaman benim ve kulübün tasarrufu olmadı. Ayrılık olacağını düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

Ünal Karaman: Avrupa Ligi`ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı`nda görmeyeceğiz Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi`nde oynanacak Getafe maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Karaman, `Avrupa Ligi`ne katıldık diye kendimizi Kaf Dağı`nda görmeyeceğiz` ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

‘Beşiktaş taraftarı bu maçta çok önemli’

Ligdeki iyi gidişatı yarın da sahaya yansıtmak istediklerini söyleyen Avcı, “Yarın oyun ve puan olarak iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ülkemizde, maç kazandıkça eleştiri boyutunun değişmeme durumu var. 1-0 kazanıyorsun, neden 3-0 değil diye konuşuluyor. Devamlı olumsuz bir yaklaşım var ama biz neyi nasıl uyguluyoruz ve bunun çıkışını nasıl alıyoruz, bunun sahaya yansımalarının da olumlu olacağını düşünüyorum. Sene başından itibaren, altyapıdan gelen 7-8 oyuncu sürekli bizimle birlikte yer alıyor. Avrupa Ligi ve ligi yaş ortalaması yüksek takımlarla aynı seviyede götürmek mümkün değil. Gençlerle ilgili düşüncem ortada. Kartal'ın ayağında ufak tefek problemler vardı. Son antrenmandan sonra gerekli bilgiyi alacağız” dedi.

Beşiktaş, Avrupa`daki kötü seriyi bitirmek istiyor Avrupa oynadığı son 5 maçı da kaybeden Beşiktaş, yarın Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Vodafone Park`ta saat 20.55`te başlayacak maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Kupada üst tura çıkma şansını yitiren ve puanı bulunmayan siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku