Yüksel Yıldırım’dan ilginç benzetme: O gün Atatürk gelmeseydi

İsmail AKDUMAN / SAMSUN – Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısından birbirinden ilginç ifadeler kullandı. Geçen yıl takımın 2. lige düşmesinin ardından İsmail Uyanık ile kulübü bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtarıp, layık olduğu yerlere getirmek için hareket ettiklerini ve şirketleştiklerini dile getirdi.

“NASIL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÇIKTI?”

Bu dönemde yaşanan süreci anlatan Yıldırım, “Eski kulüp başkanı olan İsmail Uyanık'a bir tek şartla gelirim dedim. Samsunspor şirketleşirse varım dedim. İsmail Uyanık, genel kurulda şirketleşme yetkisi alınca Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. olarak bu işe başladık. İsmail Uyanık olmasaydı, şirketleşme yetkisi alabilir miydin?' diye soruyorlar. Dernek olsan da şirket olsa da para olmadan olmuyor. Daha önceki kulüp başkanları da bana, ‘şirketleşelim, gel’ dedi. Benim bir sürü ülkede yatırımım var, olmaz dedim. Beni geçen yıl İsmail başkan ikna etti. Birlikte geldik. Şirketleşme kararı yıllardır vardı. Onun için İsmail Uyanık olmasaydı kulüp bana şirketleşme yetkisi verir miydi? Kulüp bana verirse kazanan Samsun ve Samsunspor olurdu vermezlerse de kaybeden Samsunspor olurdu. Bu yetki birilerine verilirdi. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk çıktı? Bandırma vapuruyla o gün Atatürk gelmesiydi başka biri gelseydi ve Kurtuluş Savaşı’nı başlatsaydı Atamız o alacaktı. O gün İsmail Uyanık geldi ona şirketleşme yetkisi verildi” dedi.

“SAMSUNSPOR DÜNYA TAKIMI OLACAK”

Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyleyen Yıldırım, Samsunspor’u söz verdiği yere getireceğini belirterek, “İleride Avrupa'dan takımlar alacağım. Samsunspor'un altyapısındaki oyuncuları oraya göndereceğiz ve orada oynatacağız. Avrupa tecrübesi yaptıracağız. Bizim böyle bir vizyonumuz var. Artık düdüğü de ben çalacağım, tokmağı da ben çalacağım. Samsunspor için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Benim yurtdışı rüyam var. Samsunspor bizim sayemizde bir dünya takımı olmak için artık yola çıktı. Bunu iftiharla söylüyorum. Bunu bize Ertuğrul Sağlam hocamız yapacak. Bende sonuna kadar arkasında duruyorum” diye konuştu.