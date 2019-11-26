UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu: Galatasaray grupta kaçıncı?

Şampiyonlar Ligi heyecanı grup aşamasında oynanan 5. maçlarla devam etti. Galatasaray konuk ettiği Club Brugge karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin de yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında PSG ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi A grubu puan tablosu…

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor.

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge’ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.