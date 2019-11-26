SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İnanılır gibi değil! Bitti derken...
UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu: Galatasaray grupta kaçıncı?
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu: Galatasaray grupta kaçıncı?

Galatasaray, Brugge ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi A grubu beşinci maçında sahadan 1 puanla ayrıldı. Club Brugge karşısında berabere kalan Galatasaray böylece beşinci maçta da üç puan sevinci yaşayamadı. Peki, Avrupa Ligi umutlarını sürdüren Galatasaray grupta puanı kaç? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu...

26 Kasım 2019 22:54

Şampiyonlar Ligi heyecanı grup aşamasında oynanan 5. maçlarla devam etti. Galatasaray konuk ettiği Club Brugge karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin de yer aldığı A Grubu'nun diğer maçında PSG ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi A grubu puan tablosu…

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?

Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor.

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge’ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Son güncelleme 22:54 | 26 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR