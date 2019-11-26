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Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede
Trabzonspor

Trabzonspor, tribündeki kadın taraftar oranında zirvede

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 12 haftalık bölümünde iç saha maçlarında tribünde en fazla kadın taraftar oranına sahip takım oldu. Passolig'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yapılan müsabakaları tribünden takip eden kadın taraftar sayısının artışına dikkat çekildi.

26 Kasım 2019 20:26

Ligde 22 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yüzde 18’lik kadın taraftar oranıyla bu alanda Süper Lig takımları arasında ilk sıranın sahibi oldu. Yüzde 17’lik kadın taraftar oranıyla Beşiktaş ikinci, yüzde 16 ile de Göztepe üçüncü basamakta yer aldı. Süper Lig takımlarının iç saha maçlarını tribünden takip eden kadın taraftarların oranı şöyle:

Takım                            Yüzdelik oran

Trabzonspor                              18

Beşiktaş                                      17

Göztepe                                      16

Fenerbahçe                               15

Galatasaray                               14

Aytemiz Alanyaspor               13

Medipol Başakşehir                12

Antalyaspor                              12

Çaykur Rizespor                       11

Yukatel Denizlispor                 10

Gençlerbirliği                            10

Gaziantep Futbol Kulübü        9

Kasımpaşa                                  8

İ.M.Kayserispor                        8

Demir Grup Sivasspor             8

MKE Ankaragücü                     7

İttifak Holding Konyaspor     7

BtcTurk Yeni Malatyaspor     6

Passolig Taraftar Kart Ligi’nde zirve Galatasaray’ın

Galatasaray, Passolig Kart Ligi’nde 1 milyon 42 bin kart sayısıyla ilk sırada yer aldı. Passolig’in paylaştığı verilere göre, bu alanda 960 bin 493 kartla Fenerbahçe ikinci, 786 bin 561 taraftar ile Beşiktaş üçüncü basamağın sahibi oldu.

Son güncelleme 20:26 | 26 Kasım 2019
kadın taraftar süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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