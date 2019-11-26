Süper Lig’de deplasman takımlarının haftası

Süper Lig’de 12. hafta sonunda deplasman ekipleri aldıkları 6 galibiyetle bu sezon bir ilke imza attı. Bu hafta, deplasman ekiplerinin şu ana kadar en çok maç kazandığı hafta olarak dikkat çekti. Ligin 3’üncü haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda deplasman ekipleri 5 galibiyet alırken, 4 de beraberlik elde etmiş ve o haftayı mağlubiyet yüzü görmeden kapatmıştı. Bu hafta deplasmanda gülen takımlar Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ve Göztepe olurken; Fenerbahçe ve Gaziantep FK da deplasmanda aldıkları 1’er puanla evlerine dönmeyi başardı.

Süper Lig’de bu hafta alınan sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray – Medipol Başakşehir: 0-1

Yukatel Denizlispor – Çaykur Rizespor: 2-0

MKE Ankaragücü – Trabzonspor: 0-3

İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor – Demir Grup Sivasspor: 1-4

Kasımpaşa – Gençlerbirliği: 1-2

Aytemiz Alanyaspor – Göztepe: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe: 0-0

Antalyaspor – Gaziantep FK: 1-1