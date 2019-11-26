SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz'
Süper Lig’de deplasman takımlarının haftası
Süper Lig

Süper Lig’de deplasman takımlarının haftası

Süper Lig'de 12'nci hafta geride kalırken, deplasman ekipleri aldıkları sonuçlarla haftaya damga vurdu.

26 Kasım 2019 10:39

Süper Lig’de 12. hafta sonunda deplasman ekipleri aldıkları 6 galibiyetle bu sezon bir ilke imza attı. Bu hafta, deplasman ekiplerinin şu ana kadar en çok maç kazandığı hafta olarak dikkat çekti. Ligin 3’üncü haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda deplasman ekipleri 5 galibiyet alırken, 4 de beraberlik elde etmiş ve o haftayı mağlubiyet yüzü görmeden kapatmıştı. Bu hafta deplasmanda gülen takımlar Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği ve Göztepe olurken; Fenerbahçe ve Gaziantep FK da deplasmanda aldıkları 1’er puanla evlerine dönmeyi başardı.

Süper Lig’de bu hafta alınan sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray – Medipol Başakşehir: 0-1

Yukatel Denizlispor – Çaykur Rizespor: 2-0

MKE Ankaragücü – Trabzonspor: 0-3

İttifak Holding Konyaspor – Beşiktaş: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor – Demir Grup Sivasspor: 1-4

Kasımpaşa – Gençlerbirliği: 1-2

Aytemiz Alanyaspor – Göztepe: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe: 0-0

Antalyaspor – Gaziantep FK: 1-1

Son güncelleme 10:39 | 26 Kasım 2019
süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR