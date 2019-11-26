Skorsever taraftar sendromu

Ercan TANER / Çimdeki Gölgeler Maalesef ki maalesef sahada çoğu zaman büyük futbol yok, pozisyon yok, sürekli al gülüm, ver gülüm, yerde yatanlar, bir serbest vuruşun 1 dakikada kullanılamaması ve daha niceleri. Futbolseverler haklı olarak kızıyor ‘Bu nasıl futbol' diye ve ortaya yeni bir ekol çıkıyor artık ülkemde. Sadece sonuca bağlı oyun, kazan yeter felsefesi ve fısfıs sosyal medya ortamında akla gelen her şeyin yazılması. Futbolu artık atomu parçalama, Mars'a nasıl gidilir, kansere nasıl çare bulunurdan daha önemli görüyorlar.

LİNÇ KÜLTÜRÜ OLUŞTU

İnsanımız futbolu eğlence olarak göremiyor artık! Güzel oyun, sosyal medya savaşları arasında gittikçe küçülüyor. Yahu ortada oyun yok, heyecan yok, şut atılmıyor. Oyunculara, teknik direktörlere ve tabii ki hakemlere, yazarlara sardıktan sonra sıraya maç spikerlerini koyup kendi kendilerine mutlu oluyorlar, hınçlarını çıkarıyorlar. Vatanımda yıllar içinde bütün spor dallarında bir linç kültürü oluştu. Engelli sporcuları izleyen taraftarlar bile oyunculara saldırmaya kalktı bu ülkede. Ne oluyoruz?

48 SAATTE DEĞİŞİYOR

Skorsever bir toplum yarattık. Vallahi bu durumdan dolayı çok endişeliyim. 48 saat önce ‘Bravo hocam' deniliyor, sonra bir anda ‘Bravo' denilen kahraman, binbir hakarete uğrayıp dalga konusu oluyor. Bu yazıyı yağmurda, soğukta takımını destekleyen gerçek ama sayısı her geçen gün azalan taraftarlar için yazmadım ama ne yazık ki artık skorseverlik ve mutsuzluktan mutlu olanlar, bu güzel oyunu berbat ediyorlar.

KONGO SKANDALI!

Luyindama, Gambia maçında sakatlandı. Oynayıp, oynamayacağı haberleri yayınlandı, maça yetişebilir bile dendi. Yahu adamın diz çapraz bağları kopmuş, menüsküs yırtığı yaşamış ve doktorlar bunu maça 24 saatten az bir süre kala öğreniyorlar! Oyuncu belki 10 ay yok. Kongo'da MR, bilemedin röntgen cihazı yok mu? Allah'tan maaşını Kongo ödeyecekmiş. Bir zahmet!

EMRE MOR VE LAUBALİLİK

Çok şaşırıyorum genç yaştaki Emre Mor'a. Fatih Terim al formayı dedi sezon başında büyük umutlarla. Emre kardeşim, sen Messi değilsin. Maça giriyorsun bitime 15 dakika var, tüm umutlar sende, abuk subuk bir topuk pası veriyorsun! Bunun adı laubaliliktir!

KAPTAN BURAK

“Beşiktaşlıyım” diye ilk defa söylemiyor Burak. Çocukluğundan beri bu formaya gönül veriyor. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılıp Fener, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynadığını herkes hatırlıyordur herhalde. Ama o, her zaman Beşiktaşlı Sergen Yalçın olarak anılıyor ve anılacak. Burak, artık kaptanlık bandı emanet edilmiş, Beşiktaş'ın bir başka evladı.

KARA KARTAL’IN AYAK SESLERİ

Abdullah Avcı'nın futbolcuların üzerindeki etkisi iyice hissedilmeye başladı. En azından birlikte hareket etmeye çalışan bir takım var artık. Düşünün son 4 maçınızda 12 puan alıyorsunuz. Halbuki ilk 8 haftada, 2 galibiyetle havlu atmaya yakınken, şimdi zirveye ortak oluyorsunuz. Futbolun en önemli cümlelerinden biri hemen aklıma geldi. Kazanan her zaman haklıdır!

OYNATMAMAK

Geçen hafta, çok maç izledim. Futbolumuz, oynatmamak, yere çok yatmak ve belki duran toplardan gol bulurum felsefesiyle oynanıyor. Oynatan, yüksek tempoyu gösteren teknik direktörlerin sayısı artmalı. Futbol bir şovdur!

TRABZON ÇOK İYİ

Ligimizin dikine ve çabuk oynayan nadir takımı Trabzonspor şampiyonluk yolunda iyi gidiyor. Ankaragücü deplasmanı etkili seyircisiyle kolay değil. Sadece Sörloth, Ankaragücü kalesine 4 şut attı, bu ne iştah! Sadece ilk yarıda 12 şut girişimi vardı Fırtına'nın. Böyle giderse zor tutulur Trabzon!

SİVASSPOR GERÇEĞİ

Futbol oynarken lakabı Atom Karınca'ydı Rıza Çalımbay'ın. Teknik direktörlük kariyerinde yine hep çalıştı. Gününün büyük bölümünü yine futbola ayırır, bu güzel oyunu çok sever Rıza Çalımbay. Sivasspor yöneticileri ile birlikte mükemmel bir takım kurdu. BU başarı tesadüf değil, hele bu oyunla zirve hiç hayal değil! Emre Kılınç, Mert Hakan ve Erdoğan'ın özel seyircisiyim. Bravo hocam!

NEDEN DEFANSİF OYUNCULAR

Savunma ağırlıklı orta alan oyuncularından hücum bölgesinde verim alabilir miyim' diye düşünüyor teknik adamlar. Malatya'da Fenerbahçe'nin görüntüsü aynen böyleydi. Şampiyon olmak ise hedefiniz, büyük resime bakmak lazım yalnız! Hücum ağırlıklı düşünce ve riskler size zirveyi getirir. Oyunu rakip sahaya yıkmayı ve orada oynamayı çok seven Ersun Yanal'ın bu formülü tekrar gerçekleştirmesi lazım.