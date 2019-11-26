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Şampiyonlar Ligi’nde en fazla kurtarış Muslera’dan
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde en fazla kurtarış Muslera’dan

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 4 haftasında yaptığı 25 kurtarışla bu alanda zirvede yer aldı.

26 Kasım 2019 13:49

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta heyecanı bugün oynanacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye’yi Devler Ligi’nde temsil eden Galatasaray da A Grubu maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. Gruplardaki beşinci maçlar öncesi Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından ilk 4 haftanın istatistik şampiyonları açıklandı. Sarı-kırmızılı kaleci Muslera da bu listede kendine yer buldu.

GOLDE HAALAND, ASİSTTE KRAL ZIYECH

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar oynanan müsabakalarda rakip ağlara 7 gol bırakan RB Salzburg’un 19’luk yıldızı Erlin Haaland, gol kralı unvanını elinde bulunduruyor. Ajax’ın başarılı oyuncusu Hakim Ziyech de 4 asistle en çok asist yapan futbolcu konumunda yer alıyor.

RONALDO İSABETLİ ŞUTTA, PJANIC BAŞARILI PASTA LİDER

Juventus’un dünyaca ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo, çektiği 11 isabetli şutla Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 4 maçın en fazla isabetli şut çeken ismi oldu. Ronaldo’nun takım arkadaşı Miralem Pjanic de 338 başarılı pasla ligin en başarılı pas yapan futbolcusu olarak ön plana çıktı.

EN FAZLA KURTARIŞ MUSLERA’DAN

Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge’un yer aldığı A Grubu’nda 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak bir üst tura çıkma şansını yitiren ve gol atma başarısı da gösteremeyen Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, takımının bu kötü durumuna rağmen istatistiklerde zirvede yer almayı başardı.

33 yaşındaki futbolcu, Devler Ligi’nde 360 dakika sahada kaldı ve yaptığı 25 kurtarışla ilk 4 haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Son güncelleme 13:49 | 26 Kasım 2019
fernando muslera galatasaray şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
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