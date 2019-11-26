Şalvarlı ve tespihli teknik direktör Mezher Tekçi, sosyal medyayı salladı!

Diyarbakır’da 40 yaş üstü Masterlar Ligi Seyrantepespor teknik direktörü olan 48 yaşındaki Mezher Tekçi'nin, bir futbol maçında oyuncusunun gol kaçırması sonrası gösterdiği reaksiyon gündeme oturdu. Heyecanından yerinde duramayan Tekçi, Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya benzetildiğini söyledi.

Diyarbakır’da yaşayan 48 yaşındaki Mezher Tekçi, bir binanın görevlisi ve aynı zamanda Masterler Ligi'nde 40 yaş üstü oyunculardan kurulu bir takımın antrenörü olarak görev yapıyor. Maçlarda eşofman yerine şalvar giyip kasketli şapka takan Tekçi, elinden tespihi de eksik etmiyor. Maçın her anının saha kenarından yaşayan Tekçi, oyuncularıyla birlikte koşup, kaçan gollere verdiği tepkiyle adeta kendinden geçiyor. Geçtiğimiz günlerde oynan bir maçta oyuncusunun gol kaçırması sonrası gösterdiği reaksiyon ile gündeme oturan Tekçi, o anları anlattı.

“YILMAZ VURAL TAKLA ATIYOR, AYAĞINI KIRIYOR…”

Kendisinin hem bina görevlisi olduğunu hem de futbolla ilgilendiğini belirten Mezher Tekçi, “Çocukluktan beri futbolu seviyorum. Bizim Masterler Ligi'miz var. 20 takım arasında şu anda biz 7 maç yaptık. 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberliğimiz var. O sinirlendiğim, şapkayı attığım benim futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldığı maçtan. Ben ona kızdım. Bazen kendimi kaybediyorum. Mesela futbolcuyla ben koşuyorum. Sanki ben öyle gole gidiyorum, zevk alıyorum. Yılmaz Vural takla atıyor, ayağını kırıyor. Ben daha kırmadım, az kaldı, yakında kıracağım” dedi.

“BENİ JOSE MOURINHO’YA BENZETİYORLAR”

Kendisinin, saha kenarında verdiği tepkiler nedeni ile dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya benzetildiğini kaydeden Tekçi, “Maç oynandığı esnada ben de oyuncular gibi oyunun heyecanını yaşıyorum. En son yaşanan durumda bir futbolcum arkamızda, görüntümüzü kaydetti. Bu halimle beni Jose Mourinho’ya benzetiyorlar. Gol kaçıran futbolcum Abdürrahim Deniz burada. Onun yüzünden meşhur olduk. Ben şapkamı yere attım, kırdım. Yeni bir şapka aldım. Böyle gidiyorum sahaya. Ben böyle kıyafeti seviyorum. Oradaki hem seyirci olsun, futbolcular olsun, rakip takım olsun bu kıyafeti sevdiği için ben de seviyorum. Böyle maça gidiyorum, eşofmanla gitmiyorum. Daha ilgi çekiyor, millet daha da seviyor. Ben maça gidiyorum, maçtan sonra gelip işimi yapıyorum. İşimi seviyorum, temizlik olsun, çöp toplama olsun. Maçı izlerken çocuklarla kavga ediyorum, hanımla kavga ediyorum. Ben diyorum maç olsun; onlar diyor, film, dizi olsun” diye konuştu.

Golü kaçıran Abdürrahim Deniz de hocasının her zaman sahada böyle olduğunu kaydederek, “Yalnız bizi seviyor. Gol kaçırdığımız zaman bize kızıyor, bir hata yaptığımız zaman bize kızıyor. Ben golü kaçırdığım zaman bana çok kızdı. Tabii haklıdır o konuda” şeklinde konuştu.