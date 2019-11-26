SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a yanıt: Varsa lafın gel karşıma, ordunla gel
Rum takımı APOEL itiraz etti, UEFA Halis Özkahya’yı maçtan çekti!
Avrupa Ligi

Rum takımı APOEL itiraz etti, UEFA Halis Özkahya’yı maçtan çekti!

Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Dundelange maçına atanan hakem Halis Özkahya'yı istemedi. UEFA ise Türk hakem istemeyen Rum ekibinin itirazını kabul ederek maça İtalyan hakem atadı.

26 Kasım 2019 15:28

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında oynanacak olan Dundelange-APOEL karşılaşmasında hakem krizi yaşandı.

Rum temsilcisi, UEFA tarafından maça atanan FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya seçiminden rahatsız oldu. APOEL, Rum Futbol Federasyonu da araya sokarak UEFA’ya itirazda bulundu.

UEFA, Rum ekibinin siyasi nedenlerden dolayı istemediği Halis Özkahya itirazını kabul ederek Avrupa Ligi’ndeki Dundelange-APOEL maçına İtalyan Hakem Gianluca Rocchi'yi atadı.

APOEL açıklamasında, “Türk hakemlerinin, 1974'ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir, bununla birlikte UEFA'nın değişiklik talep ettiğimiz nedeni anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz” denildi.

APOEL Basın Sözcüsü Nektarios Petevinos, UEFA'nın daha önce hiçbir Türk hakemi Rum maçlarına atamadığına işaret ederek bu defa yapılan atamanın düşündürücü olduğunu söyledi.

Son güncelleme 15:46 | 26 Kasım 2019
APOEL halis özkahya uefa avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR