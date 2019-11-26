Rum takımı APOEL itiraz etti, UEFA Halis Özkahya’yı maçtan çekti!

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında oynanacak olan Dundelange-APOEL karşılaşmasında hakem krizi yaşandı.

Rum temsilcisi, UEFA tarafından maça atanan FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya seçiminden rahatsız oldu. APOEL, Rum Futbol Federasyonu da araya sokarak UEFA’ya itirazda bulundu.

UEFA, Rum ekibinin siyasi nedenlerden dolayı istemediği Halis Özkahya itirazını kabul ederek Avrupa Ligi’ndeki Dundelange-APOEL maçına İtalyan Hakem Gianluca Rocchi'yi atadı.

APOEL açıklamasında, “Türk hakemlerinin, 1974'ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir, bununla birlikte UEFA'nın değişiklik talep ettiğimiz nedeni anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz” denildi.

APOEL Basın Sözcüsü Nektarios Petevinos, UEFA'nın daha önce hiçbir Türk hakemi Rum maçlarına atamadığına işaret ederek bu defa yapılan atamanın düşündürücü olduğunu söyledi.