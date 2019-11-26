SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Siyasetin harareti yine tavan yaptı… Gergin ‘Salı’
Real Madrid PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç…
Şampiyonlar Ligi

Real Madrid PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç…

Real Madrid PSG Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 5. maçına çıkıyor. Henüz hiç puan kaybı yaşamayan PSG ilk maçta yenmeyi başardığı Real Madrid karşısında bir galibiyet daha almak isterken, Real Madrid zorlu rakibi karşısında kazanarak rövanşı almak istiyor. Peki Real Madrid PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda?

26 Kasım 2019 17:48

Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A grubu 5. maçında iki dev ekip karşı karşıya geliyor. Fransa’da oynanan ilk maçta sahadan 3-0 mağlup olan Real Madrid bu kez evinde oynanan maçta sahadan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyor. Real Madrid’de Asensio, Vazquez, Rodriguez, PSG’de ise Kehrer, Herrera, Choupo-Moting ve Kurzawa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

REAL MADRİD PSG HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu’da oynanacak Real Madrid PSG TSİ 23.00’te başlayacak. Artur Dias’ın düdük çalacağı karşılaşma dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD PSG MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modrid, Kroos, Bale, Hazard, Benzema

PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimbempe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Mbappe, Neymar

Son güncelleme 17:48 | 26 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
12 7 24
2 Trabzonspor
12 6 22
3 Istanbul Basaksehir
12 6 22
4 Fenerbahçe
12 6 21
5 Besiktas
12 6 21
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
29/11/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Caykur Rizespor
30/11/2019 - 15:00
-
Konyaspor
TÜMÜNÜ GÖR