Real Madrid PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde erken final gibi maç…

Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A grubu 5. maçında iki dev ekip karşı karşıya geliyor. Fransa’da oynanan ilk maçta sahadan 3-0 mağlup olan Real Madrid bu kez evinde oynanan maçta sahadan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyor. Real Madrid’de Asensio, Vazquez, Rodriguez, PSG’de ise Kehrer, Herrera, Choupo-Moting ve Kurzawa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

REAL MADRİD PSG HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu’da oynanacak Real Madrid PSG TSİ 23.00’te başlayacak. Artur Dias’ın düdük çalacağı karşılaşma dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD PSG MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Modrid, Kroos, Bale, Hazard, Benzema

PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimbempe, Bernat, Gueye, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Mbappe, Neymar