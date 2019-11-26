Ömer Bayram: ‘Bu maçta böyle bir gol yiyemezsin! Yerde zaman geçirmek olur…’

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ömer Bayram, Club Brugge ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Belçika ekibi ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip 1-1’lik beraberliğin ardından Avrupa Ligi’ne katılma şansını mucizelere bıraktı.

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan Ömer Bayram şu açıklamaları yaptı:

“Maça hırslı başladık. Bunu iyi başardığımızı düşünüyorum ama sonuca bakarsak elimize hiçbir şey geçmedi. Çok üzgünüz. Daha fazlasını hak ettik. Bu 3 puanı hak ediyorduk. Olmadı. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde üzerimizde bir şanssızlık var. Daha fazlasını verebilirdik.”

“YERDE ZAMAN GEÇİRMEK OLUR…”

“Son dakikalarda bu maçta böyle bir gol yiyemezsin. Bu maçı bitirmeliydik. Yerde zaman geçirmek olur, topu tutmak olur. Bu seviyede 90+2’de gol yememeliydik. Yapacak bir şey yok. Önümüzde lig ve kupa var tamamen ona odaklanacağız.”

“YİNE DE GOLÜ YEMEMELİYDİK”

“Tabii ki biz de tedirginlik vardı. Çok önemli bir 3 puan olacaktı bizim için. Sonlara doğru risk almamak için geriye kaçtık. Risk almamak istedik ama yine de golü yememeliydik. Takım içinde de herkes çok üzgün. Üç gün sonra yine maçımız var devam etmeliyiz.”

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