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Okan Buruk’a iki yardımcı: Ekrem Dağ ve Webo…
Başakşehir

Okan Buruk’a iki yardımcı: Ekrem Dağ ve Webo…

Medipol Başakşehir, Ekrem Dağ Pierre Webo'yu yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

26 Kasım 2019 16:10

Okan Buruk’un teknik direktörlüğünü yaptığı Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, teknik kadroya takviye yaptı. Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Medipol Başakşehir’in teknik ekibine katıldı.

Medipol Başakşehir, anlaşmayı resmi internet sitesinden duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı.

Futbolculuk kariyerinde 10 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi.

Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise Uruguay, İspanya ve Türkiye liglerinde forma giydi.

İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz.”

Son güncelleme 16:10 | 26 Kasım 2019
Ekrem Dağ okan buruk pierre webo
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